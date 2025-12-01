¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
µþÅÔµÌÂç³Ø¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹°é¤Á¤Î¤¹¤À¤Á¤ò»È¤Ã¤¿"¤¹¤À¤Á¤Ý¤ó¤º"¤ò³ØÀ¸¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡Ö¤¿¤Á¤Ð¤Ê¥Õ¥¡¡¼¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥ó¿Ý¤ÎÈÎÇä³«»Ï¡ª
µþÅÔµÌÂç³Ø¡ÊµþÅÔ»Ô»³²Ê¶è¡¢³ØÄ¹¡§²¬ÅÄÃÎ¹°¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¼Â¤ë¤¹¤À¤Á¤ò³èÍÑ¤·¡¢³ØÀ¸¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¡Ö¤¹¤À¤Á¤Ý¤ó¤º¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î´ë²è¤Ï¡¢2023Ç¯ÅÙ¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ö¤¿¤Á¤Ð¤Ê¥Õ¥¡¡¼¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢³ØÀ¸ÌÜÀþ¤ÇÂç³Ø¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡Ö¤¿¤Á¤Ð¤Ê³ØÀ¸¹Êó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡×¤Î³ØÀ¸13Ì¾¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤À¤Á¤Î¼ý³Ï¤«¤é¾¦ÉÊ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦PR³èÆ°¤Þ¤Ç¡¢µþÅÔµÌÂç³Ø¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯ÅÙÈÇ¡Ö¤¹¤À¤Á¤Ý¤ó¤º¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³«È¯¤·¤¿¥Ý¥ó¿Ý¥ì¥·¥Ô¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë²þÎÉ¤ò½Å¤Í¡¢¤¹¤À¤Á´¶¤¬°ú¤Î©¤Ä¤è¤¦¾ßÌý¤ÎÊ¬ÎÌ¤òÄ´À°¤·¡¢ÁÖ¤ä¤«¤µ¤È¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÏÂÍÎ¤òÌä¤ï¤º¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÁÍý¤Ë¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¤ÈÊ»¤»¤Æ¡¢¡Ö¾¦ÉÊ¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å¡×¤òÌÜÅª¤Ë¡¢³ØÀ¸¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ëInstagram¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿SNS¤Ç¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¤¡¢³«È¯¤ÎÉñÂæÎ¢¤äÌ£¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡¢³èÍÑ¥ì¥·¥Ô¤Î¾Ò²ð¤Ê¤É¡¢³ØÆâ³°¤Ø¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤¹¤À¤Á¤Ý¤ó¤º¡×¤Î¿·¤¿¤ÊÌ£¤ï¤¤Êý¤ÎÄó°Æ¤òÌÜÅª¤Ë¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»îºî¤È»î¿©¤ò½Å¤Í¤ÆÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤äºÆ¸½À¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢²ÈÄí¤Ç¤âºî¤ê¤ä¤¹¤¤¥ì¥·¥Ô¤ËÀ°Íý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥Ë¥å¡¼¥Ö¥Ã¥¯¤Ï¾¦ÉÊ¹ØÆþ¼Ô¤ØÇÛÉÛ¤¹¤ë¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´°À®¤·¤¿2025Ç¯ÅÙÈÇ¡Ö¤¹¤À¤Á¤Ý¤ó¤º¡×¤Ï¡¢2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤ÎÀ¶É÷´Û1³¬¡Ö¤¿¤Á¤Ð¤Ê¥ê¥ó¥¯¡×¤Ë¤Æ¡¢³ØÀ¸¡¦¶µ¿¦°÷¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤ä°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ë¤â¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¸ÂÄê100ËÜ¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÈÅØÎÏ¤¬·ë¼Â¤·¤¿¡Ö¤¹¤À¤Á¤Ý¤ó¤º¡×¤¬¡¢ÃÏ°è¸òÎ®¤Î·Àµ¡¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÏ¢¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æ³ØÀ¸Æ±»Î¤Î¶¨Æ¯¤ä¼Ò²ñÅª°Õ¼±¤Î¾úÀ®¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ¾¦ÉÊ³µÍ×
ÉÊ¡¡Ì¾¡§¤¹¤À¤Á¤Ý¤ó¤º
²Á¡¡³Ê¡§713±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡öÀÇ¹þ770±ß¡£
ÆâÍÆÎÌ¡§200ml
ÈÎÇä¿ô¡§100ËÜ
ÈÎÇäÁë¸ý¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤¿¤Á¤Ð¤Ê¥ê¥ó¥¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µþÅÔ»Ô»³²Ê¶èÂçÂð»³ÅÄÄ®34
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µþÅÔµÌÂç³ØÀ¶É÷´Û1F
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡TEL¡§075-574-1315
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±Ä¶ÈÆü»þ¡§10¡§00¡Á16¡§00¡ÊÊ¿Æü¤Î¤ß¡Ë
¡ü ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×
»²²Ã³ØÀ¸¡§1¡Á4²óÀ¸¤Î³ØÀ¸13Ì¾
³èÆ°´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î¡Á12·î
³èÆ°¥×¥í¥»¥¹¡§
¡»9·î¾å½Ü¡Á¡§Ç§ÃÎ³ÈÂç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿SNS¤Ç¤Î¾ðÊóÈ¯¿®
¡»9·îÃæ½Ü¡§¤¹¤À¤Á¤Î¼ý³Ï
¡»9·îÃæ½Ü¡Á¡§PR´ë²è²ñµÄ
¡»10·îÃæ½Ü¡§¥Ý¥ó¿Ý¤ò»È¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼³«È¯
¡¡³Ø¶È¤ä¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤Âç³ØÀ¸¤Ç¤â¡¢²È¤Çµ¤·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁ´5¼ï³«È¯
¡»11·î¾å½Ü¡§¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥ÈÀ©ºî
¡»12·î1Æü¡Á¡§ÈÎÇä³«»Ï
¢¡¤¿¤Á¤Ð¤Ê³ØÀ¸¹Êó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¡WEB¥µ¥¤¥È
https://www.tachibana-u.ac.jp/student_pr_staff/
¢¡¤¿¤Á¤Ð¤Ê³ØÀ¸¹Êó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¡Instagram
https://www.instagram.com/ktupr_tachibana/
¡ü ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÇØ·Ê
¡¡µþÅÔµÌÂç³Ø¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤Ï¡¢Çß¡¢¤¹¤À¤Á¡¢¤«¤ê¤ó¡¢¤¶¤¯¤í¡¢¥¿¥Á¥Ð¥Ê¡¢¤¿¤±¤Î¤³¤Ê¡¡¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê²ÌÊª¡¢ÌîºÚ¤¬½Ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¿¤ï¤ï¤Ë¼Â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎãÇ¯¡¢ºÎ¤ì¤¿²Ì¼Â¤Ê¤É¤ÏÃÏ°è¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¤¿¤Á¤Ð¤ÊÂçÏ©¤³¤É¤â±àÅù¤Ç³èÍÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âç³ØÀ¸³è¤ò²á¤´¤¹¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë°¦Ãå¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤ò¤á¤¶¤¹¡Ö¤¿¤Á¤Ð¤Ê¥Õ¥¡¡¼¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³ØÀ¸»²²Ã¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹»º¤¹¤À¤Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ì£ÉÕ¤±¥Ý¥ó¿Ý¡Ö¤¹¤À¤Á¤Ý¤ó¤º¡×¤¬´°À®¡£
¡¡³«È¯²áÄø¤Ç¤Ï¡¢µþÌîºÚ¤ò»È¤Ã¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¸Þ½½²È¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡ÊµþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¡¢ÂåÉ½¡§¸Þ½½À³¿·Ìé¤µ¤ó¡Ë¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¡Ö¤¹¤À¤Á¤Ý¤ó¤º¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÎÁÍý¤¬¤Ç¤¤ë¥ì¥·¥Ô¤Ê¤É¤â³ØÀ¸¤¬¹Í°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
µþÅÔµÌÂç³Ø ´ë²èÉô ¹Êó²Ý
½»½ê¡§¢©607-8175¡¡µþÅÔ»Ô»³²Ê¶èÂçÂð»³ÅÄÄ®£³£´
TEL¡§075-574-4112
FAX¡§075-574-4151
¥á¡¼¥ë¡§pub@tachibana-u.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
