こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
常石グループ役員人事についてのお知らせ（2026年1月1日付）
常石グループは、2026年１月１日付で常石グループ（現 ツネイシホールディングス）株式会社（以下、常石グループ）、常石造船株式会社（以下、常石造船）、神原汽船株式会社（以下、神原汽船）、常石商事株式会社（以下、常石商事）、ツネイシカムテックス株式会社（以下、ツネイシカムテックス）、株式会社せとうちクルーズ（以下、せとうちクルーズ）の役員人事等、および常石由良ドック株式会社、神原タグマリンサービス株式会社、東広商事株式会社、ツネイシLR株式会社の社⾧人事を以下の通り行いますので、お知らせいたします。
1．常石グループ株式会社
https://digitalpr.jp/table_img/3017/123728/123728_web_1.png
＜退任役員＞
取締役（非常勤）曽我 友成
取締役（非常勤）神原 秀明
執行役員 森 悟志
執行役員 岡本 浩明
2．常石造船株式会社
https://digitalpr.jp/table_img/3017/123728/123728_web_2.png
＜退任役員＞
社外取締役 谷口 博文
常務執行役員（非常勤）神原 三千夫
執行役員（非常勤） 板橋 徹
3．神原汽船株式会社
https://digitalpr.jp/table_img/3017/123728/123728_web_3.png
＜退任役員＞
社外取締役 中井 拓志
取締役（非常勤）河野 仁至
4．常石商事株式会社
https://digitalpr.jp/table_img/3017/123728/123728_web_4.png
＜退任役員＞
代表取締役副社長執行役員 野濱 健作
取締役（非常勤） 河野 仁至
執行役員 吉川 信頼
執行役員 國安 亜津志
執行役員 伊達 充章
5．ツネイシカムテックス株式会社
https://digitalpr.jp/table_img/3017/123728/123728_web_5.png
＜退任役員＞
取締役常務執行役員 渡壁 省吾
取締役（非常勤） 河野 仁至
執行役員 鎌田 三千久
執行役員 伊垣 洋介
6．株式会社せとうちクルーズ
https://digitalpr.jp/table_img/3017/123728/123728_web_6.png
＜退任役員＞
取締役（非常勤）河野 仁至
取締役（非常勤）岡本 浩明
社外監査役 足立 仁
7．常石由良ドック株式会社
代表取締役社長 近藤 学
8．神原タグマリンサービス株式会社
代表取締役社長 福田 雅史
9．東広商事株式会社
代表取締役社長執行役員 渡壁 省吾
10．ツネイシLR株式会社
代表取締役社長 佐藤 慎哉
【常石グループについて】
常石グループは1903年の海運事業創業以来、ばら積み貨物船を中心とした新造船建造から国内最大規模の修繕ネットワークを擁する造船事業、国際海上物流サービスを提供する海運事業、付加価値を創造し、地域・社会に貢献する商社・エネルギー事業、廃棄物の再資源化から循環型社会の実現を目指す環境事業、瀬戸内地域の魅力を再構築し顧客体験を提供するライフ＆リゾート事業など、5つの分野で「未来の価値を、いまつくる。」をスローガンに、常に時代の先を見据えながら、まだ世の中にない唯一無二の価値を生み出していきます。また、2025年に新たに設立した社会貢献推進部を通じて、地域貢献活動へのサポート拡大をおこなっていきます。
本社所在地：広島県福山市沼隈町常石1083番地
代表者：代表取締役社長 神原勝成
常石グループサイト：https://www.tsuneishi-g.jp/
本件に関するお問合わせ先
― 本件に関するお問い合わせ先 ―
ツネイシホールディングス株式会社
広報ブランド部
pr@tsuneishi.com
TEL：084-987-4915
https://digitalpr.jp/table_img/3017/123728/123728_web_1.png
＜退任役員＞
取締役（非常勤）曽我 友成
取締役（非常勤）神原 秀明
執行役員 森 悟志
執行役員 岡本 浩明
2．常石造船株式会社
https://digitalpr.jp/table_img/3017/123728/123728_web_2.png
＜退任役員＞
社外取締役 谷口 博文
常務執行役員（非常勤）神原 三千夫
執行役員（非常勤） 板橋 徹
3．神原汽船株式会社
https://digitalpr.jp/table_img/3017/123728/123728_web_3.png
＜退任役員＞
社外取締役 中井 拓志
取締役（非常勤）河野 仁至
4．常石商事株式会社
https://digitalpr.jp/table_img/3017/123728/123728_web_4.png
＜退任役員＞
代表取締役副社長執行役員 野濱 健作
取締役（非常勤） 河野 仁至
執行役員 吉川 信頼
執行役員 國安 亜津志
執行役員 伊達 充章
5．ツネイシカムテックス株式会社
https://digitalpr.jp/table_img/3017/123728/123728_web_5.png
＜退任役員＞
取締役常務執行役員 渡壁 省吾
取締役（非常勤） 河野 仁至
執行役員 鎌田 三千久
執行役員 伊垣 洋介
6．株式会社せとうちクルーズ
https://digitalpr.jp/table_img/3017/123728/123728_web_6.png
＜退任役員＞
取締役（非常勤）河野 仁至
取締役（非常勤）岡本 浩明
社外監査役 足立 仁
7．常石由良ドック株式会社
代表取締役社長 近藤 学
8．神原タグマリンサービス株式会社
代表取締役社長 福田 雅史
9．東広商事株式会社
代表取締役社長執行役員 渡壁 省吾
10．ツネイシLR株式会社
代表取締役社長 佐藤 慎哉
【常石グループについて】
常石グループは1903年の海運事業創業以来、ばら積み貨物船を中心とした新造船建造から国内最大規模の修繕ネットワークを擁する造船事業、国際海上物流サービスを提供する海運事業、付加価値を創造し、地域・社会に貢献する商社・エネルギー事業、廃棄物の再資源化から循環型社会の実現を目指す環境事業、瀬戸内地域の魅力を再構築し顧客体験を提供するライフ＆リゾート事業など、5つの分野で「未来の価値を、いまつくる。」をスローガンに、常に時代の先を見据えながら、まだ世の中にない唯一無二の価値を生み出していきます。また、2025年に新たに設立した社会貢献推進部を通じて、地域貢献活動へのサポート拡大をおこなっていきます。
本社所在地：広島県福山市沼隈町常石1083番地
代表者：代表取締役社長 神原勝成
常石グループサイト：https://www.tsuneishi-g.jp/
本件に関するお問合わせ先
― 本件に関するお問い合わせ先 ―
ツネイシホールディングス株式会社
広報ブランド部
pr@tsuneishi.com
TEL：084-987-4915