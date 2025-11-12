日本各地から56店舗のパンが集結！注目は個性豊かなクリームパン 第16回「IKEBUKUROパン祭」11月19日(水)から開催
東武百貨店 池袋本店では11月19日(水)から25日(火)までの7日間、第16回「IKEBUKUROパン祭」を開催します。初出店18店舗を含む56店舗が集結。注目は幅広い世代に人気の「クリームパン」。個性豊かなクリームパンを販売する店舗が入れ替わり含め計14店舗出店します。また、お酒と合わせて楽しめるパンも登場！そのほか、ココでしか出会えない東武限定のお惣菜パンやスイーツパンも展開します。パン好きな方はもちろん、お米派やパスタ派の方にもパンの魅力を堪能していただけることを期待します。
◆その場でキャラメリゼされる香ばしいクリームパンなど、個性豊かなクリームパンが集結！
＜東武限定品＞ ＜初出店＞ ＜実演＞
【Et Nunc Daikanyama】
「あんクレームキャラメリゼ」540円(1個)《各日数量限定》
パリパリのクロワッサン生地に餡子、カスタードクリームをサンド。キャラメリゼが香ばしい一品です。
【Et Nunc Daikanyama】「あんクレームキャラメリゼ」
＜東武限定品＞ ＜初出店＞ ＜実演＞
【Boulangerie S.Igarashi】
(1)「安納芋クリーム」(2)「かぼちゃクリーム」各540円(1個)
(3)「渋皮栗クリーム」648円(1個)《各日各種数量限定》
今が旬の秋の素材を使ったクリームがたっぷり。
【Boulangerie S.Igarashi】「安納芋クリーム」「かぼちゃクリーム」「渋皮栗クリーム」
＜東武限定品＞ ＜実演＞
【イルマットーネ アルル】
「とろけるクリームパン～北海道スイートポテトと生クリーム＆カスタード～」486円(1個)《各日数量限定》
北海道産のスイートポテト、カスタード、生クリームをギュッと詰め込みました。
【イルマットーネ アルル】「とろけるクリームパン～北海道スイートポテトと生クリーム＆カスタード～」
＜初出店＞
【SHIBUichi BAKERY】
「とろけるクリームパン」454円(1個)《各日数量限定》
ブリオッシュ生地でふんわり、とろ～り。
出店期間：11月19日(水)～21日(金)
【SHIBUichi BAKERY】「とろけるクリームパン」
＜東武限定品＞ ＜初出店＞
【BAKERYやすべぇ。】
「日光御養卵の限界くりーむぱん。」400円(1個)《各日数量限定》
たまご感たっぷりのずっしりクリーム。
出店期間：11月19日(水)・20日(木)
【BAKERYやすべぇ。】「日光御養卵の限界くりーむぱん。」
＜東武限定品＞ ＜初出店＞
【パン工房カフェ ほっこり】
「めろめろクリームパン」670円(1個)《各日数量限定》
一口でめろめろ、サクふわクリームパン。
出店期間：11月23日(日・祝)～25日(火)
【パン工房カフェ ほっこり】「めろめろクリームパン」
◆お酒と合わせて楽しめるパン！
＜東武限定品＞
【ブレドール葉山】
「全粒粉いちじく」432円(1個)《各日数量限定》
ドライいちじくを全粒粉入りの生地で包みました。クリームチーズを添えるとシャンパンと相性抜群！
【ブレドール葉山】「全粒粉いちじく」
＜東武限定品＞ ＜実演＞
【バインミー★サンドイッチ 水道橋店】
「柚子胡椒チキンバインミー」800円(1個)《各日販売予定50点》
モリモリ野菜とピリ辛チキン。
ハイボールと合わせれば、さらに爽やかな美味しさが広がります。
【バインミー★サンドイッチ 水道橋店】「柚子胡椒チキンバインミー」
＜実演＞
【MANHATTAN Bakery ＆ Wine bar】
「ライ麦生地で作るハニー＆ゴルゴンゾーラ」422円(1個)《各日数量限定》
ライ麦生地にゴルゴンゾーラを包み、ハチミツをかけました。赤ワインと好相性。
【MANHATTAN Bakery ＆ Wine bar】「ライ麦生地で作るハニー&ゴルゴンゾーラ」
【カノムパン】
「メランジュ・ドゥ・フリュイ」616円(1/6カット)
ラム酒漬けのパイナップルなど5種類のフルーツとナッツを練り込みました。
赤ワインと合わせてお楽しみください。
【カノムパン】「メランジュ・ドゥ・フリュイ」
◆ココでしか出会えない東武限定お総菜パン
＜東武限定品＞ ＜初出店＞
【Bakery bank】
「グラタンコロッペ」691円(1個)
自家製のソースをたっぷり挟んだレトロなコッペパンサンド。
【Bakery bank】「グラタンコロッペ」
＜東武限定品＞ ＜実演＞
【しあわせパン☆】
「クワトロフォルマッジ(4種のチーズとはちみつのパン)」540円(1個)《各日数量限定》
北海道産小麦、自家製酵母100％のシンプルなパン生地に北海道産のチェダーチーズ、ゴーダチーズなど4種類のチーズと、はちみつを合わせました。
【しあわせパン☆】「クワトロフォルマッジ(4種のチーズとはちみつのパン)」
＜東武限定品＞
【手づくりのデリとパン cafe cocona】
「よだれ鶏と中華オムレツのサンド～パクチー香るアジアン仕立て～」789円(1個)《各日販売予定30点》
ピリ辛のよだれ鶏と具だくさんな中華オムレツをサンド。
【手づくりのデリとパン cafe cocona】「よだれ鶏と中華オムレツのサンド～パクチー香るアジアン仕立て～」
＜東武限定品＞ ＜実演＞
【kakko】
「厚焼たまごサンド(黒トリュフ＆チーズ)」1,481円(1パック/3切入)《各日販売予定20点》
黒トリュフの厚焼たまごに、パルミジャーノレッジャーノをかけたリッチなたまごサンド。
【kakko】「厚焼たまごサンド(黒トリュフ＆チーズ)」
◆ココでしか出会えない東武限定スイーツパン
＜東武限定品＞ ＜実演＞
【ブーランジュリ オペラ】
「OPERA リンゴクロワッサン」781円(1個)
クロワッサン生地に青森赤石農園のフレッシュりんごを乗せて焼き上げた、スイーツのような一品。
【ブーランジュリ オペラ】「OPERA リンゴクロワッサン」
＜東武限定品＞ ＜実演＞
【オスピターレ】
「生スフォリアテッラ 生キャラメル」481円(1個)《各日数量限定》
手作業でパイ生地を何層も重ね、一枚一枚がパリッパリに焼きあがるように作られています。
【オスピターレ】「生スフォリアテッラ 生キャラメル」
＜東武限定品＞
【イマノフルーツファクトリー】
「いちごサンド・ラ・フランスサンドセット」864円(1パック)
フルーツ専門店が厳選！甘酸っぱいいちごサンドと、香り高くてジューシーなラ・フランスサンドのよくばりセット。
【イマノフルーツファクトリー】「いちごサンド・ラ・フランスサンドセット」
＜東武限定品＞ ＜実演＞
【ブーランジェリー コロン】
「kobore大納言小豆バター」480円(1個)《各日数量限定》
パンの中にはたっぷりの北海道産大納言小豆。小豆の甘さとバターのコクとのハーモニーをお楽しみください。
【ブーランジェリー コロン】「kobore大納言小豆バター」
＜第16回「IKEBUKUROパン祭」概要＞
場所 ：東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約185坪)
期間 ：2025年11月19日(水)～25日(火)
営業時間：午前10時～午後7時
店舗数 ：56店舗※初出店18店舗
※売切れの際はご容赦ください。
※表示価格は「消費税込み」の価格です。
※写真はイメージです。
※11月10日(月)時点の内容です。