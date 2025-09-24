AB Tasty、マーケティングとプロダクトチームのカスタマージャーニー最適化を変えるOne Platform発表





AB TastyのOne Platformは、クラス最先端のUXと強力な機能を1つのシームレスなソリューションにまとめて、マーケティングチームとプロダクトチームの両方に提供されます。

ニューヨーク, 2025年9月23日 /PRNewswire/ -- エクスペリエンス最適化の世界的リーダーであるAB Tastyは本日、クライアントサイドとサーバーサイドの両方の実験に対応する統合プラットフォームである「One Platform」を発表しました。この新しいサービスにより、開発者からプロダクトマネージャーやマーケティング担当者の範囲に及ぶデジタルチームに安全性、迅速さ、信頼性をもたらして、すべてのカスタマージャーニーをパーソナライズできるようになります。

AB TastyのFeature ExperimentationとRollouts機能を同社の特徴的なノーコード・エクスペリメント・スイートと組み合わせることで、デジタルチームはデジタルエクスペリエンスを大規模にテスト、検証、ロールアウトするために1つのワークフローを利用できます。この手段により、チャネルやデバイス間で導入リスクの回避、効果の証明、一貫性の維持が容易になります。

One Platformがデジタルチームにもたらすこと

- 安全で前進的なロールアウト - 制御されたロールアウトで機能を検証し、リスクを最小限に抑えます。

- クロススタック実験 - バックエンド、ウェブ、モバイル機器のパフォーマンスを測定します。

- 統一されたカスタマージャーニー - 一か所で一貫したテストとパーソナライズを実行します。

- AIを活用した情報 - ユーザーの感情や意図に基づいてエクスペリエンスを最適化します。

- 開発者に優しいワークフロー - 堅牢なAPI、モニタリング、ロールバックで制御を維持します。

「断片化されたツールはチームをサイロ化させ、中断、効果のないテスト、潜在的なミスを引き起こしてきました」とAB Tastyの共同設立者兼CEOであるRémi Aubert氏は述べました。「One Platformは実験、パーソナライズ、機能管理のために1つの場所を提供することで、製品、マーケティング、開発者チームの間のギャップを埋められるようにします。チームがテスト、反復、最適化する方法の基準を高めています」

One PlatformはデジタルエクスペリエンスにおけるAB Tastyの継続的な成長の統合を象徴します。2023年のEmotionsAIの買収、2024年の推奨とマーチャンダイジングへの拡大、パートナーが短時間で成長できるようにパーソナライゼーションとAIの継続的なイノベーションを基盤としています。

「当社の使命は常に、自信を持ってイノベーションを加速させることです」とAB Tastyの共同設立者兼CEOのAlix de Sagazanは語りました。「クライアントサイドとサーバーサイドの実験を1つのプラットフォームに統合することで、デジタルチームが結果に焦点を当て、導入のリスク回避、今まで以上に迅速に顧客価値を実現できるようにします」

One Platformを使用すると、チームは実験が成功する企業文化を築くことができます。可能性に向かって1テスト、1つの見識、1ステップ進みます。

One Platformの詳細はこちらを参照してください。https://www.abtasty.com/one-platform

AB Tastyについて

AB Tastyは顧客のブランドに力を与えるAIを活用したエクスペリエンス最適化ソリューションの世界的リーダーであり、顧客のウェブサイトやアプリでより良いエクスペリエンスを構築する感情ベースの区分による唯一のソリューションを含め、パーソナライズ、実験、推奨事項、検索を駆使します。1つのプラットフォームに統合されたAB TastyはウェブとAPIベースのソリューションを提供し、企業がシームレスなカスタマーエクスペリエンスを創造するために統一されたアプローチをもたらします。デジタルエクスペリエンスを最適化とイノベーションにより、顧客のブランドはAB Tastyのプラットフォームを利用し、収益目標に向けてデジタル、eコマース、製品チームを連携させます。2013年に設立されたAB Tastyの顧客には、Kering、McDonald's、Ulta Beauty、L'Oreal、Disneyland Paris、LVMHなど、世界をリードするブランドが名を連ねています。AB Tastyは世界中に12オフィスあります。北米、ヨーロッパ、アジア太平洋。詳細については、www.abtasty.com をご覧ください。

