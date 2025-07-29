バイタリフィ、7月23日～25日開催「AI World 2025 夏 東京」が大盛況で終了！生成AIチャットボットやDifyに関心が集まる
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326123&id=bodyimage1】
生成AIを活用したSaaSサービスの提供を行う株式会社バイタリフィ（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2025年7月23日（水）~7月25日（金）の3日間、幕張メッセで開催された「AI World 2025 夏 東京」に出展しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326123&id=bodyimage2】
多くの皆様に当社ブースにお越し頂きまして誠にありがとうございました。
＜FirstContact生成AI＞
来場頂いたお客様の会社ホームページなどからその場で回答を生成、顧客対応チャットボットとしてデモを体験頂きました。FirstContactのトライアル希望も頂戴し、具体的に導入を検討頂いています。
関連情報：https://first-contact.jp/#reason
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326123&id=bodyimage3】
https://first-contact.jp/
＜Dify 構築支援サービス＞
Difyについて知りたい方や、導入してみたもののうまく活用できていないといった方に足を止めていただいた印象です。実際に作成されたDifyのデモアプリに高い関心が寄せられました。
関連情報：https://first-contact.jp/blog/article/about-dify/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326123&id=bodyimage4】
https://vitalify.jp/lp/services/dify/
ご好評頂きました生成AIを活用したデモをもう一度体験されたい、当社製品について詳細を確認したいなどございましたら、お気軽にお問い合わせください。
■問い合わせ先
株式会社バイタリフィ 担当：金本・金森
お問い合せ先：03-5428-6346
https://vitalify.jp/contact/
■会社概要
商号 ：株式会社バイタリフィ（https://vitalify.jp/）
代表者 ：代表取締役 板羽晃司
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿西1-9-6 アストゥルビル8F
設立年月：2005年9月
サービス：生成AIチャットボット「FirstContact」（https://first-contact.jp/）
配信元企業：株式会社バイタリフィ
生成AIを活用したSaaSサービスの提供を行う株式会社バイタリフィ（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2025年7月23日（水）~7月25日（金）の3日間、幕張メッセで開催された「AI World 2025 夏 東京」に出展しました。
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Difyについて知りたい方や、導入してみたもののうまく活用できていないといった方に足を止めていただいた印象です。実際に作成されたDifyのデモアプリに高い関心が寄せられました。
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株式会社バイタリフィ 担当：金本・金森
お問い合せ先：03-5428-6346
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商号 ：株式会社バイタリフィ（https://vitalify.jp/）
代表者 ：代表取締役 板羽晃司
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿西1-9-6 アストゥルビル8F
設立年月：2005年9月
サービス：生成AIチャットボット「FirstContact」（https://first-contact.jp/）
配信元企業：株式会社バイタリフィ
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