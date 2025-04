「2025年サンリオキャラクター大賞」×プリ機『EVERFILM(エバーフィルム)』本日4月25日より期間限定コラボがスタート！

フリュー株式会社

フリュー株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:三嶋隆、以下 フリュー)は、プリントシール(以下 プリ)機『EVERFILM(エバーフィルム)』にて、今年で40回目を迎えた株式会社サンリオのキャラクターの人気投票イベント「2025年サンリオキャラクター大賞」とのコラボレーション(以下、コラボ)を、4月25日(金)から5月25日(日)までの期間限定で実施いたします。

本コラボでは、「2025年サンリオキャラクター大賞」のテーマである「キミと未来へ ジャ~ンプッ!」を表現したシールデザイン全6種をご用意しました。ハローキティ、シナモロール、クロミなどがシールのふちからプリ画の上まで飛び出した躍動感あふれるデザインが魅力。また、撮影後にはキャラクター入りのシールデータをお手持ちのスマートフォンにダウンロードすることも可能です。

さらに、今年もサンリオキャラクター大賞に参加するキャラクターのうち、プリ機からの投票が最も多いキャラクターに贈られる「フリュー プリ賞」を設定。本賞は、『EVERFILM』の「サンリオキャラクター大賞」デザインで撮影した人が投票できる賞で、昨年はポチャッコが「フリュー プリ賞」に輝きました。キャラクターとプリで可愛く想い出を残しながら“推しキャラ”を応援できる、ファン必見のコラボを今年もお楽しみください。

<「2025年サンリオキャラクター大賞」×プリ機『EVERFILM』 コラボ概要>

1. キャラクターが“ジャ~ンプッ!

”飛び出すデザインが可愛い「2025年サンリオキャラクター大賞」のシールデザインを搭載

2. あなたの1票が、“推しキャラ”の力に!?

プリを撮って好きなキャラクターを応援できる「フリュー プリ賞」が今年も登場

■コラボ詳細

1. キャラクターが“ジャ~ンプッ!”飛び出すデザインが可愛い 「2025年 サンリオ キャラクター大賞」のシールデザインを搭載

本コラボでは、昨年「フリュー プリ賞」を受賞したポチャッコに加え、ハローキティ、マイメロディ、クロミ、ポムポムプリン、シナモロールのシールデザインをご用意。それぞれをイメージしたカラーをベースに、今にも飛び出しそうな躍動感のあるキャラクターが可愛いデザインが魅力です。

また、撮影後にシールデータをお手持ちのスマートフォンにダウンロード*することも可能。キャラクター入りのシールデータは、待ち受け画面に設定したり、「2025年サンリオキャラクター大賞」参加キャラクターへの応援メッセージと共にSNSにアップするのもおすすめです。

プリ機『EVERF ILM 』コラボシール選択画面イメージ

*・・・ダウンロードには、画像取得・閲覧サービス『ピクトリンク』への登録(無料)が必要です。

[実施期間] 2025年4月25日(金)~5月25日(日)

[対象機種] 『EVERFILM』

[対象店舗] 『EVERFILM』設置のアミューズメント施設等

店舗検索:https://map.pictlink.com/?machine=EVERFILM

[コラボ内容] シールデザイン全6種類

[撮影方法] シール選択画面にて、「2025年サンリオキャラクター大賞」コラボデザインを選択

[紹介ページ] https://sp.pictlink.com/sp/s/RIh2p1iG

ハローキティクロミシナモロールポチャッコ

2. あなたの1票が、“推しキャラ”の力に!?

プリを撮って好きなキャラクターを応援できる「フリュー プリ賞」が今年も登場

「フリュー プリ賞」とは、「2025年サンリオキャラクター大賞」にエントリーする90キャラクターのうちプリ機からの投票数が最も多いキャラクターにフリューから贈られる賞。対象機種『EVERFILM』の「2025年サンリオキャラクター大賞」デザインで1回プリを撮ると、シールID1つにつき1回の投票が可能です。昨年、初めて「フリュー プリ賞」の1位に輝いたポチャッコが2連覇を果たすのか、あるいは他のキャラクターが1位に輝くのか…!?プリを撮って投票したその1票が“推しキャラ”の力になるファン必見の企画を今年もお楽しみください。

[投票期間] 2025年4月25日(金)~5月25日(日)

[結果発表日] 2025年6月30日(月)予定

[対象機種] 『EVERFILM』

[投票方法]

1.コラボ期間中にフリューのプリ機『EVERFILM』の「2025年サンリオキャラクター大賞」デザインにて撮影

2.フリューの画像取得・閲覧サービス『ピクトリンク』内の特設ページにて、撮影したシール紙に印刷される15桁のIDと必要事項を応募フォームに記入して送信

※1回の撮影につき、2回投票可能です。

※複数回撮影した場合は、その分の投票が可能です。

※1回の撮影でシールIDは2つ発行され、シールID1つにつき1回投票可能です。

※既に投票が完了しているIDでの追加・重複投票は、最初に応募したもの以外は無効になります。

※投票対象は「2025年サンリオキャラクター大賞」にエントリーする90キャラクターです。

<「2025年 サンリオ キャラクター大賞」とは>

「サンリオキャラクター大賞」は、450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、投票数により順位を決定する人気投票イベントです。

1986年にサンリオの機関紙「月刊いちご新聞」でスタートし、それ以来、多くのファンの皆様に支えられながら、はがき投票・店頭投票からWEB投票へと進化し、日本国内にとどまらず、世界中のファンが参加できるイベントへと成長しました。2024年には投票総数が5,700万票を超え、過去最多を記録。

今年のテーマは『キミと未来へ ジャ~ンプッ!』。このテーマには、40周年という節目の年を迎えたサンリオキャラクター大賞がこの先の未来も、ファンの皆様とともにさらに大きく「ジャ~ンプッ!」し、サンリオから世界中に笑顔と幸せの輪を広げていきたいという思いが込められています。

≪株式会社サンリオ公式HP≫ https://www.sanrio.co.jp/

≪サンリオキャラクター大賞公式サイト≫ https://ranking.sanrio.co.jp/

<プリントシール機『EVERF ILM 』 とは>

プリ本来の魅力である“その日の想い出を可愛く、楽しく残す”ことを再提案するプリ機です。60種類以上から選べる撮影テーマや、プロジェクターを使って空間全体を盛り上げる演出・リアル背景投影が魅力。この他にも、楽しかった想い出やその時の気持ちまでよみがえる落書きやシール、毎日を可愛く残せる“キラッと華やかビジュ”の写りなど、“盛る”以外のプリの楽しさもお届けします。

≪プリ機『EVERFILM』リリース≫ https://www.furyu.jp/news/2024/08/everfilm/

(C) '25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L660110

※本リリースに記載の内容は予告なく変更となる場合がございます。

※一部店舗では、対象機種に本コラボレーションコースが搭載されていない場合がございます。

※EVERFILM、ピクトリンク 他は、フリュー株式会社の商標、または登録商標です。

※その他会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。