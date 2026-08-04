BUDDiiS森愁斗、初主演映画で感じた“青春” 海でのハードな撮影回顧「本当に過酷なことがあったんですけど」【ウォーターガーディアンズ】
【モデルプレス＝2026/08/04】BUDDiiSの森愁斗が、8月4日に東京・ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場にて開催された映画「ウォーターガーディアンズ」の完成披露舞台挨拶に、共演の田辺桃子、椿泰我（IMP.）、小西詠斗、砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）、小泉光咲（原因は自分にある。）、長野蒼大（VOKSY DAYS）、オラキオ、瀧川元気監督とともに登壇。作品への想いと撮影エピソードを語った。
【写真】森愁斗、実兄からキスされる瞬間
森は「僕自身、映画初主演なので頑張りました。同世代のキャストの皆さんと素敵な作品が撮れたと思っております。よろしくお願いします」と挨拶。「本当に過酷なことがあったんですけど、何より楽しくて。同世代の方と作品を完成するという目標に向かって突き進むのと、作品の中で僕たちの役柄がライフセーバーを目指すという視点でも、1つのものに向かっていくというところに青春を感じました。自分としても楽しかったですし、役としてもいろんな経験をさせていただいたので、いい作品に巡り会えたなと思っています」と語った。
撮影は短期間で、海が舞台ということもあり、ハードな部分もあったという。「海開き前の短い期間に撮影をしまして、天気にもすごく左右されましたし、日没が迫ってきたり、シャワーの時間も決まっていたりするので、限られた時間でせかせか急いで撮っていたのも、今思うと懐かしいですね」と感慨深い表情を見せた。
舞台挨拶終盤には、森が「去年の夏みんなで頑張って撮りました。もちろん青春とか友情とか恋模様とか、いろんな青春要素がいっぱい詰まっていますが、何よりもみんながライフセービングに出会って、ライフセーバーになるという夢を追いかける姿はすごく心を打たれるものがあると思います」とコメント。続けて「皆さんの背中を少しでも押せたらいいなと思っているので、みんなの肉体美をまじまじと見ながら、ライフセーバーの素晴らしさだったり、尊さを感じてもらえたらいいなと思います。ぜひ皆さん、たくさん何回でも観てください。よろしくお願いします！」というメッセージで締めくくった。
服部海翔（森）は親友の秋山郎樹（小西）の父親が営む海の家を手伝いながら、相良雄登（砂⽥）、賀茂未来（小泉）、櫻井陽⼈（⻑野）ら仲間たちと夏の海を謳歌していた。そんな日々の中、彼らは思いがけないきっかけからライフセーバー育成機関“ウォーターガーディアンズクラブ”で、海翔に対抗意識を燃やす上野颯真（椿）と共に、講師・弓⻑璃子（⽥辺）のもと訓練を受けることになる。（modelpress編集部）
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◆森愁斗、初主演映画の撮影振り返る
森は「僕自身、映画初主演なので頑張りました。同世代のキャストの皆さんと素敵な作品が撮れたと思っております。よろしくお願いします」と挨拶。「本当に過酷なことがあったんですけど、何より楽しくて。同世代の方と作品を完成するという目標に向かって突き進むのと、作品の中で僕たちの役柄がライフセーバーを目指すという視点でも、1つのものに向かっていくというところに青春を感じました。自分としても楽しかったですし、役としてもいろんな経験をさせていただいたので、いい作品に巡り会えたなと思っています」と語った。
撮影は短期間で、海が舞台ということもあり、ハードな部分もあったという。「海開き前の短い期間に撮影をしまして、天気にもすごく左右されましたし、日没が迫ってきたり、シャワーの時間も決まっていたりするので、限られた時間でせかせか急いで撮っていたのも、今思うと懐かしいですね」と感慨深い表情を見せた。
◆森愁斗「皆さんの背中を少しでも押せたら」
舞台挨拶終盤には、森が「去年の夏みんなで頑張って撮りました。もちろん青春とか友情とか恋模様とか、いろんな青春要素がいっぱい詰まっていますが、何よりもみんながライフセービングに出会って、ライフセーバーになるという夢を追いかける姿はすごく心を打たれるものがあると思います」とコメント。続けて「皆さんの背中を少しでも押せたらいいなと思っているので、みんなの肉体美をまじまじと見ながら、ライフセーバーの素晴らしさだったり、尊さを感じてもらえたらいいなと思います。ぜひ皆さん、たくさん何回でも観てください。よろしくお願いします！」というメッセージで締めくくった。
◆森愁斗主演「ウォーターガーディアンズ」
服部海翔（森）は親友の秋山郎樹（小西）の父親が営む海の家を手伝いながら、相良雄登（砂⽥）、賀茂未来（小泉）、櫻井陽⼈（⻑野）ら仲間たちと夏の海を謳歌していた。そんな日々の中、彼らは思いがけないきっかけからライフセーバー育成機関“ウォーターガーディアンズクラブ”で、海翔に対抗意識を燃やす上野颯真（椿）と共に、講師・弓⻑璃子（⽥辺）のもと訓練を受けることになる。（modelpress編集部）
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