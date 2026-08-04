「よそ見による追突がほぼ防げる」新型エルグランドの神機能と、Googleナビの欠点を解消する神アイテム
クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」が、「【新型エルグランド納車!】プロパイロット2.0だけじゃない「第2の飛び道具」がスゴすぎる! Google搭載ナビの意外な欠点とは? NISSAN ELGRAND 2026」を公開した。新型エルグランドに搭載された高度な運転支援システムと、新搭載のGoogle内蔵ナビにおける意外な弱点について実走レビューしている。
動画では、「第2の飛び道具」として「インテリジェント ディスタンス コントロール（IDC）」を紹介。前方の車両を検知し、アクセルやブレーキを踏まなくても自動で車間制御を行い、完全停止までサポートする機能だ。「よそ見による追突がほぼ防げてしまう素晴らしい運転支援」と絶賛し、15km/h以下で制御が切れてしまう他社システムと比較して、その安全性の高さを強調した。
さらに、プロパイロット2.0によるハンズオフ機能も実演。「これこそ本物のやっちゃえ日産!!」と興奮気味に語り、長距離ドライブでの疲労軽減効果をアピールした。
一方で、新たに搭載されたGoogleマップベースのナビについては、高速道路でのインターチェンジやサービスエリアの一覧表示がなく、施設のアイコンも表示されない点を「直感的に分かりづらい」と指摘。
その解決策として、純正ナビ画面をAndroidタブレットのように使えるアイテム「オットキャスト」を接続し、市販のナビアプリを利用する手法を提案した。「高速では大きい地図の表示よりもSAやICの情報が見たい」というドライバーのリアルな要望に応える実践的なアイデアを共有し、車内環境をより快適にアップデートする視点を提供している。
動画では、「第2の飛び道具」として「インテリジェント ディスタンス コントロール（IDC）」を紹介。前方の車両を検知し、アクセルやブレーキを踏まなくても自動で車間制御を行い、完全停止までサポートする機能だ。「よそ見による追突がほぼ防げてしまう素晴らしい運転支援」と絶賛し、15km/h以下で制御が切れてしまう他社システムと比較して、その安全性の高さを強調した。
さらに、プロパイロット2.0によるハンズオフ機能も実演。「これこそ本物のやっちゃえ日産!!」と興奮気味に語り、長距離ドライブでの疲労軽減効果をアピールした。
一方で、新たに搭載されたGoogleマップベースのナビについては、高速道路でのインターチェンジやサービスエリアの一覧表示がなく、施設のアイコンも表示されない点を「直感的に分かりづらい」と指摘。
その解決策として、純正ナビ画面をAndroidタブレットのように使えるアイテム「オットキャスト」を接続し、市販のナビアプリを利用する手法を提案した。「高速では大きい地図の表示よりもSAやICの情報が見たい」というドライバーのリアルな要望に応える実践的なアイデアを共有し、車内環境をより快適にアップデートする視点を提供している。
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