インスタグラムを更新

フィギュアスケート・アイスダンスの紀平梨花が4日までに自身のインスタグラムを更新。大胆なイメチェンと、「数年前からずーっと行きたかった」という都内人気スポット訪問を報告している。

紀平はインスタグラムに「数年前からずーっと行きたかったTeam Labへはじめて行ってきました 色んな芸術が見られて、とっても綺麗で感動しました！」とつづった。

都内のチームラボボーダレスを訪れ、キラキラと輝く幻想的な空間を楽しむ写真を投稿。「幸せパワーチャージして、まもなくシーズンインなので気合を入れて頑張りたいと思います」と闘志を高めた。

また、ストーリーズ機能ではノースリーブ姿の写真に「腕がムキムキで気まずい」、髪色をチェンジし「帰国早々、かわいい色にしていただきました」「ピンクっぽいグラデーション」とイメージチェンジしたことを報告していた。

24歳の紀平は昨年9月にアイスダンスに転向。昨年末の全日本選手権は4位だった。フランス・アルプス地域で開催される2030年五輪を目指している。



（THE ANSWER編集部）