俳優・堺雅人（52）主演のTBS系日曜劇場「VIVANT」第2シーズン（日曜後9・00）の第2話となる第12話が、2日に放送された。終盤、謎のタトゥーの男がチラリと登場。その正体に関する考察が過熱している。

＜※以下、ネタバレ有＞

堺演じる自衛隊の秘密部隊「別班」の乃木憂助が、謎のテロ組織「テント」の真相に迫る壮大なストーリーで社会現象を巻き起こした注目作の第2シーズン。テントへの潜入作戦に参加していたた黒須駿（松坂桃李）を含む別班員5名が拉致され、班のスーパーコンピューター「AI ハヤト」（高山みなみ）によって5人はそれぞれイスラエル、トルクメニスタンなど世界各地に貨物便を利用して運ばれていることが発覚した。

第12話では、乃木憂助（堺雅人）とドラム（富栄ドラム）が、別班員拉致の首謀の可能性が高い新庄（竜星涼）の行方を追いタイ・バンコクへ。新庄確保のため、現地で新たな別班員と合流する…という展開を迎えた。

新たな別班員との待ち合わせ場所で、「誰が別班員なのか」と周囲を警戒する乃木の視界に、全身にタトゥーを入れた謎の男が映り込む。

男の登場時間はほんのわずかだったが、鋭い視線と異様な存在感からSNSでは「タトゥーの人、乃木さんのことめっちゃ見てた」「絶対に意味がある」「今後関わってきそう」と考察が続出。一方で「タイという舞台設定から、ただ乃木に惚れた通行人では」といった声も相次いだ。

だが、番組公式Xは放送後、この人物を「タイのレストランにて乃木を睨む謎の男…」と個別に紹介。単なるエキストラではなく、今後の物語に関わる重要人物である可能性を示唆した。

実は、この“タトゥーの男”は放送前から番組公式が“伏線”を張っていた。5月3日に公開された公式イラストには、乃木や野崎（阿部寛）、黒須（松坂桃李）ら主要人物とともに、この男の姿も描かれていた。主要キャラクターに交じって紹介されていたことから、重要人物である可能性は以前から示されていたことになる。

そして、この謎の男を演じていたのは、タイの俳優Pattarapol Kantapoj。インスタグラムのフォロワーは約4万3000人を誇る人気俳優で、現地でも知名度の高い存在だ。

公式が放送前から存在を示唆していた“タトゥーの男”。敵なのか、それとも味方なのか。その正体が今後の物語の大きな鍵を握ることになりそうだ。