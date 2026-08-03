8月2日、女優・川口春奈が自身のInstagramを更新。サッカーW杯で日本代表主将を務めた板倉滉との結婚を発表した。現在、第1子を妊娠中だという。

7月には、熱愛や結婚調整中であることが報じられていたが、ついに正式発表となった。川口は、《お腹には私たちの赤ちゃんもいます》《無事に生まれてきてくれることを願いながら、日々穏やかに過ごしていけたらと思います》と報告している。

「板倉選手は、現在オランダのサッカークラブであるアヤックス・アムステルダムに所属しています。いっぽう、川口さんは女優としての活躍は当然ながら、企業17社と契約している “令和のCM女王” です。9000km超という超遠距離のなか、ひっそりと愛を育んでいたようです」（芸能担当記者）

川口の結婚報告には、祝福の声が殺到。なかには、結婚＆妊娠の “予兆” を感じていたファンもいたようだ。Xでは、最近の川口に関して、こんな指摘があがっている。

《そういや最近モニタリングのスタジオに姿を現さなかったのはまさか》

《最近モニタリング出演ないなって思ってたら、そゆことか。おめでとう御座います》

川口といえば、バラエティ番組で見せる飾らないキャラが人気を集めており、2020年からは『ニンゲン観察バラエティ モニタリング』（TBS系）にレギュラー出演してきた。だが、指摘があがっているように、たしかに近ごろスタジオから姿を消していることが多かった。

「最後にスタジオ出演していたのは、4月9日の放送回です。番組恒例企画の『泥んこ聴き比べクイズ』で、本物のaikoさんの歌声を見抜けるかチャレンジして、『イージーイージーですよ！』と宣言。みごと正解し、満面の笑みを浮かべていました。

しかし、4月以降の放送を振り返ると、川口さんの姿が見られたのは、過去放送を編集した傑作選ばかりでした。いま思えば、仕事をセーブしていたのかもしれませんね」（芸能担当記者）

3月29日には、『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）で、温泉同好会の新弟子として、体当たりロケを披露していたが、やはり4月以降は目立った出演はみられず、事実上の休止状態だったようだ。

今後の仕事に関しては、体調と相談しながら続けていく見込みだという。母になる川口のことを、多くのファンが応援していることだろう。