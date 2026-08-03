2012年、トヨタはかつての「スプリンタートレノ／レビン（AE86）」の名を受け継ぐコンパクトFRスポーツカー「86」を発売しました。

スバルとの共同開発によって誕生した86は、事実上のベースグレードである「G」が241万円、最上級グレードの「GTリミテッド」でも305万円という手ごろな価格でありながらスポーツカーらしい純粋な走りが楽しめる1台として、若い世代も含めた多くのユーザーから高い評価を得ることに成功しました。

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そして、2021年には現行モデルとなる「GR86」へと進化を果たしました。

同じくスバルとの共同開発であるGR86に搭載されたのは、やはりスバル製の水平対向4気筒エンジンです。

一方、排気量は従来の2リッターから2.4リッターへと拡大し、それにともない、エンジンスペックも最高出力235ps／最大トルク250Nmへと強化されています。

また、0-100km／h加速も86が7.4秒であったのに対し、GR86では6.3秒へと短縮されています。

内外装のデザインは、先代と同様にスポーツカーらしさが強調されたものとなっています。

エクステリアデザインは、ベルトラインから水平に通ったフェンダートップや低重心かつワイドなスタンスが軽快な走りを予感させます。

インテリアも、水平なインパネやコックピット感のある運転席周りのデザインが、ドライビングに集中できる空間を実現しています。

なお、GR86はこれまでに複数回の一部改良がおこなわれています。

たとえば、2024年7月におこなわれた一部改良では、エンジンやサスペンションがチューニングされたほか、特別仕様車「RZ “リッジグリーンリミテッド”」が追加されています。

さらに、2025年9月にも特別仕様車の「RZ “イエローリミテッド”」が追加されています。

2026年4月現在のグレード構成は「RC」「SZ」「RZ」の3種類となっており、価格は293万6000円〜361万6000円に設定されています。

登場は8月6日！新色「サンダー」が追加へ

そんなGR86ですが、まもなく一部改良モデルが登場するようです。

都内のトヨタ販売店担当者は次のように話します。

「2026年3月下旬より新規のオーダーを停止していたGR86ですが、8月6日に一部改良モデルが登場する予定です。

それにともない、現在ではすでに一部改良モデルの予約受注がおこなわれています。

今回の一部改良では、内外装のデザインに大きな変更はありません。

ただ、アクセルスロットルやシフトフィールのチューニングによりドライビングフィールが改善される見込みです。

また、GR86にはスバルの安全運転支援システムである『アイサイト』が搭載されていますが、従来の2眼カメラにもうひとつ単眼カメラが追加されることで、さらに検知精度が向上します。

それ以外では、ボディカラーの『リッジグリーン』が廃止されますが、その代わりに新色の『サンダー』が追加されています。

なお、今回の一部改良による価格上昇はありません。

納期については、すでに多くの予約受注をいただいていることもあり、最短でも4〜5か月程度となっています」

※ ※ ※

今回の一部改良により、GR86は「アプライドF型」へとアップデートされます。

一方、GR86自体は登場からすでに5年近くが経過しており、そろそろ次期モデルが気になるタイミングとなっています。

電動化されるという噂もあるなか、GR86がどのようなモデルへと生まれ変わっていくのかに期待と注目が集まっています。