トヨタ「カローラスポーツ 60周年エディション」（画像：車訊網 CARNEWS） くるまのニュース

トヨタ「カローラスポーツ」60周年仕様 専用デカール追加し台湾登場

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 台湾でトヨタ「カローラスポーツ 60周年エディション」が正式発表された
  • 専用エンブレムやサイドデカールを施した記念特別仕様車で、価格は約479万円
  • カローラは1966年の誕生以来、世界累計販売台数が5000万台を突破している
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