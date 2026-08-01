大谷が2試合ぶりの先発出場で24号2ラン

【MLB】Rソックス 9ー4 ドジャース（日本時間1日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は7月31日（日本時間8月1日）、本拠地でのレッドソックス戦に「1番・指名打者」で先発出場。5回に一時は試合をひっくり返す24号2ランを放った。欠場翌日の試合で存在感を示す豪快弾。日本ファンの間では“舌出しパフォーマンス”が話題となった。

5回2死二塁で迎えた第3打席、大谷は左腕モランが投じたチェンジアップを完璧に捉えた。高々と舞い上がった打球は、打球速度112.1マイル（約180.4キロ）、飛距離386フィート（約117.7メートル）、角度24度で右翼席に着弾。2試合ぶりの先発出場で確信アーチを放ち、ドジャースタジアムを熱狂させた。

快音を響かせた大谷は、一塁に向かう途中、打球がスタンドに飛び込んだのを見届けると、舌をペロリと出す仕草を見せた。その後、一塁ベースコーチとタッチを交わし、ダイヤモンドを一周。中継映像では“舌ペロ”を見逃したファンも多かったようだが、リプレー映像やMLB公式X（旧ツイッター）の投稿などで一気に話題となった。

大谷の“パフォーマンス”に気づいたファンはSNS上で続々反応。「一塁まわる時の“てへぺろ”が可愛い」「走り出してすぐデコピン出てた」「お茶目に舌を出してる」「最高だね」「いい表情してるね」などの声が寄せられ、盛り上がりを見せていた。（Full-Count編集部）