火もレンジも不要で切って混ぜるだけ！1食たった79円で作れる低カロリーな絶品夏野菜レシピ
料理YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「4食105kcal＆79円！"ポリポリきゅうりのウマいやつ"が超絶簡単ウマ痩せすぎた...！」と題した動画を公開しました。動画では、TikTokで107万回再生を記録したレシピ「パリポリきゅうりのウマいやつ」の作り方を紹介しています。火もレンジも使わず、切って混ぜるだけで完成する手軽さと、1食あたり約105kcal、約79円というヘルシーかつ経済的な点が魅力の副菜です。
動画では、しらっちがメイン食材となるきゅうり、ミニトマト、アボカド、そしてクリームチーズを、すべて同じくらいのサイコロ状にカットしていきます。ボウルにきゅうり、ミニトマト、アボカドを入れたら、白だし、お酢、ごま油、鷹の爪、塩昆布を加えて全体を混ぜ合わせます。しらっちは味付けについて「白だしベースのさっぱり味に鷹の爪がピリッと効いてお箸が止まらなくなる」と解説しました。
器に盛り付け、最後にクリームチーズとごまを散らすと、色鮮やかな一皿が完成。実食したしらっちは「絶妙な歯ごたえと、ねっとりとしたアボカドとクリームチーズの食感がめちゃめちゃクセになる」とその味を絶賛。「居酒屋レベルで中毒性がエグい」と、スプーンが止まらない様子を見せました。
さっぱりとした味わいと、クリームチーズのコクが絶妙な一品。今夜のおかずやおつまみに、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・きゅうり 2本
・ミニトマト 5～6個
・アボカド 1個
・白だし 小さじ1
・お酢 小さじ1
・ごま油 小さじ1
・鷹の爪 少し
・塩昆布 ひとつまみ
・クリームチーズ 1ピース
・ごま 適量
・大葉（お好みで）
［作り方］
1. きゅうり、ミニトマト、アボカド、クリームチーズを同じくらいの大きさのサイコロ状（角切り）にカットする。
2. ボウルにきゅうり、ミニトマト、アボカドを入れる。
3. 白だし、お酢、ごま油、鷹の爪、塩昆布を加え、全体をよく混ぜ合わせる。
4. 器に盛り付け、上からクリームチーズとごまを散らす。お好みで大葉を添えて完成。
動画では、しらっちがメイン食材となるきゅうり、ミニトマト、アボカド、そしてクリームチーズを、すべて同じくらいのサイコロ状にカットしていきます。ボウルにきゅうり、ミニトマト、アボカドを入れたら、白だし、お酢、ごま油、鷹の爪、塩昆布を加えて全体を混ぜ合わせます。しらっちは味付けについて「白だしベースのさっぱり味に鷹の爪がピリッと効いてお箸が止まらなくなる」と解説しました。
器に盛り付け、最後にクリームチーズとごまを散らすと、色鮮やかな一皿が完成。実食したしらっちは「絶妙な歯ごたえと、ねっとりとしたアボカドとクリームチーズの食感がめちゃめちゃクセになる」とその味を絶賛。「居酒屋レベルで中毒性がエグい」と、スプーンが止まらない様子を見せました。
さっぱりとした味わいと、クリームチーズのコクが絶妙な一品。今夜のおかずやおつまみに、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・きゅうり 2本
・ミニトマト 5～6個
・アボカド 1個
・白だし 小さじ1
・お酢 小さじ1
・ごま油 小さじ1
・鷹の爪 少し
・塩昆布 ひとつまみ
・クリームチーズ 1ピース
・ごま 適量
・大葉（お好みで）
［作り方］
1. きゅうり、ミニトマト、アボカド、クリームチーズを同じくらいの大きさのサイコロ状（角切り）にカットする。
2. ボウルにきゅうり、ミニトマト、アボカドを入れる。
3. 白だし、お酢、ごま油、鷹の爪、塩昆布を加え、全体をよく混ぜ合わせる。
4. 器に盛り付け、上からクリームチーズとごまを散らす。お好みで大葉を添えて完成。
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