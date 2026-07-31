ポイ活YouTuberの「おにまるちゃんねる」が、「【速報・大改悪】V NEOBANKデビット、チャージ系が対象外へ…還元率も1.5%→1.25%へダウン」と題した動画を公開した。動画では、住信SBIネット銀行のVポイント支店「V NEOBANK」のポイントプログラム改定による、3つの大きな変更点について詳しく解説している。

11月1日に実施される今回の改定について、投稿者は「見事に3つとも改悪」と評した。1つ目は、円普通預金の特典廃止である。これまで月末残高10万円以上などの条件を満たすと毎月50ポイントが付与されていたが、この特典が完全に削除される。

2つ目は、「V NEOBANKデビット」の還元率引き下げと対象外取引の大幅な追加だ。月額1,000円以上の利用に対する基本還元率が、従来の1.5%から1.25%へダウンする。さらに致命的な変更として、電子マネーや他社決済サービスへのチャージがポイント付与の対象外となる。これに加え、公共料金、各種税金、鉄道料金の支払いなども対象外取引に追加される。

3つ目は、他行からの被振込に対する特典の半減である。これまで1回1万円以上の振り込みに対して20ポイント（月上限25件で最大500ポイント）が付与されていたが、これが1回10ポイントへと引き下げられる。

動画の後半では、LYPプレミアムの特典に関するお得な情報が共有された。月額508円が最大2ヶ月無料となり、Yahoo!ショッピングで使える5,000円相当のポイントがもらえるキャンペーンが紹介された。さらに、現在Netflixを契約している人に対しては、料金がそのままでLYPプレミアムの特典が使える「LYPプレミアム with Netflix」への乗り換えが断然お得だとアドバイスしている。V NEOBANKの改定内容の詳細は、公式サイトで確認できる。

YouTubeの動画内容

00:00

V NEOBANKポイントプログラムの改定について
00:33

改悪1：円普通預金のポイント特典が削除
00:57

改悪2：V NEOBANKデビットの還元率ダウンとチャージ対象外
04:27

改悪3：他行からの振込による獲得ポイントが半減
05:26

LYPプレミアムのお得なキャンペーンと加入方法

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