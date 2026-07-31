7月29日にドルトムントはセレッソ大阪と対戦した

ドイツ・ブンデスリーガのドルトムントの公式Xが投稿した1枚の写真が話題を呼んでいる。

7月29日に行われたセレッソ大阪戦後のロッカールームの画像を見た日本のファンからは「大阪に来てくれてありがとう」と反響を呼んでいる。

ドルトムントは、7月29日にヤンマーハナサカスタジアムでC大阪と対戦。試合はかつでドルトムントでプレーした香川真司のショートコーナーが起点となり、櫻川ソロモンのゴールでC大阪が先制。その後、ドルトムントは攻勢を強めたが得点は奪えず、0-1で敗れた。

ドルトムントの公式Xは試合後のロッカールームの画像を公開。「ありがとう。 Danke schon.」とのコメントと共に、綺麗に片付けられたロッカールームと、折り鶴の写真を投稿した。日本代表が国際大会などでロッカールームを綺麗に片付けて会場を後にすることが賞賛されるが、まさに日本の文化に倣った形だ。

この画像にファンも反応。「ありがとうドルトムント」「また会いましょう」「優しい選手、スタッフさんのお陰で子どもがすっかりファンになりました」「大阪はいつでもドルトムントを歓迎します！」「今度は東京で会おうぜ！！」とコメントが並んだ。

ドルトムントは東京に移動し、8月1日にFC東京と国立競技場で親善試合を行う予定となっている。（FOOTBALL ZONE編集部）