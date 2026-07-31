袋をもみもみ！機械を使わず簡単、果肉ごろごろ「シャリふわかき氷」の作り方【アヲハタ直伝】
「アヲハタ 55」や「アヲハタまるごと果実」シリーズなど、青い旗のマークでおなじみの食品メーカー「アヲハタ」が、31日までに公式X（@aohata_official）を更新。“ジャム”を使って作る暑い日にピッタリな「シャリふわかき氷」の作り方を紹介した。
【写真】果肉ごろごろ！袋をもみもみして完成「シャリふわかき氷」
アヲハタは「『ヨーグルト＋まるごと果実』を耐冷袋に入れて凍らせれば、シャリふわかき氷が作れます」とシンプルな作り方をつづり、鮮やかな「シャリふわかき氷」の写真を披露している。
ほかにも、耐冷袋にいれた様子も投稿し「袋ごとよくもんで器に盛りつけて、ごろごろ果肉のマンゴーを仕上げにトッピングしてみてください」とかき氷機を使わずに、見た目も華やかな“かき氷”が完成すると紹介した。
【写真】果肉ごろごろ！袋をもみもみして完成「シャリふわかき氷」
アヲハタは「『ヨーグルト＋まるごと果実』を耐冷袋に入れて凍らせれば、シャリふわかき氷が作れます」とシンプルな作り方をつづり、鮮やかな「シャリふわかき氷」の写真を披露している。
ほかにも、耐冷袋にいれた様子も投稿し「袋ごとよくもんで器に盛りつけて、ごろごろ果肉のマンゴーを仕上げにトッピングしてみてください」とかき氷機を使わずに、見た目も華やかな“かき氷”が完成すると紹介した。