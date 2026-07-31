近年、企業による「希望退職」の募集が増えています。希望退職は通常の定年退職より多めの退職金が支払われることが一般的ですが、「早期退職」を選択後、さまざまな理由から後悔する人も少なくありません。年収1,200万円の部長として働いていた55歳のショウさん（仮名）も、6,000万円の資産を手にセカンドライフをスタートさせたものの、予想外の現実に直面しています。早期退職で後悔しないために必要な準備について、辻本剛士CFPが解説します。

製薬会社に勤めるショウさん（仮名・55歳）。年収は1,200万円ほどで、パートナーはおらず独身。長年、賃貸マンションで一人暮らしをしています。

ショウさんは若いころから休日返上で働くことも珍しくなく、これまで仕事一筋の人生を送ってきました。その努力が実を結び、早くに部長に昇進。順調に給与も上がり、気づけば預貯金も3,000万円まで増えていました。

一方で、プライベートを犠牲にしてきたことに気後れもあります。かつてハマっていたプラモデルは、もう何十年もホコリをかぶったままです。

そんなある日のこと。勤務先から1通の社内通知が届いているのを発見しました。

「希望退職募集のお知らせ」

事業再編を背景に、早期退職者を募るといいます。試しに自分が対象となった場合の退職金を確認してみると、税引き後の手取りでも約3,000万円は手元に残ることがわかりました。現在の預貯金3,000万円と合わせれば、資産は6,000万円になります。

「これだけあれば、老後はもう十分じゃないか？ これからは自分のために時間を使う人生も悪くない」

独身で子どももおらず、大きな支出の予定もありません。ショウさんは、希望退職に応募することを決意しました。

その後、後任への引き継ぎも無事に終わり、最終出社日には懇意にしていた同期や部下が送別会を開いてくれました。後ろ髪を引かれる思いもあるものの、明日からは時間に縛られない自由な毎日が始まります。

ショウさんは、悠々自適のセカンドライフが待っていると信じて疑いませんでした。

目覚ましをかけず好きな時間に起き、近所を散歩したり、まだ明るいうちからお酒を飲んだり……。手にした自由に、喜びを感じるショウさん。しかし、その生活も長くは続きません。

退職から1ヵ月ほど経つと「時間ができたらやりたい」と思っていたことはひと通りやり終えてしまいました。趣味だったプラモデルも数十年ぶりに取り組むと、以前のように没頭することができません。

また、人と話す機会が極端に減ったことが、ショウさんの寂しさをいっそう深めました。気を紛らわせようと元同僚に食事の誘いを送りますが、忙しいのでしょうか、メッセージは既読のまま返信がありません。

そのとき、ショウさんはようやく気づきました。

「俺をつないでいたのは、“部長”という肩書きだったのか……」

会社を辞めると同時に、人とのつながりまで失ってしまったような気持ちになり、孤独感は日に日に大きくなっていきました。

その一方で、資産は少しずつ減っていきます。給与収入がないことから退職後は預貯金を切り崩して生活していますが、何十年もかけて貯めたお金も、使い始めると驚くほど早く減っていくことを実感し、焦りが募るショウさん。

さらに、無職という立場から賃貸マンションの更新審査にも不安を抱くようになりました。

思い詰めたショウさんは、「誰かと関わりたい」という思いからハローワークへ通い始めますが、製薬会社とはいえ長年管理職だったショウさんには、専門的なスキルもありません。かつての部長というプライドも邪魔をし、再就職は思うように進みませんでした。

駅で電車に乗り込む会社員を見かけるたび、こう思います。

「以前は嫌だった満員電車すら、いまでは恋しい」

自由を手に入れたはずのセカンドライフは、いつしか孤独と後悔に包まれた毎日へと変わっていました。

近年は、ライフスタイルの多様化により、十分な退職金や資産をもとに、会社を早く辞めて自由な生活を送る「早期リタイア（FIRE）」を目指す人も少なくありません。

また、企業側でも希望退職を募集する動きが強まっています。株式会社東京商工リサーチによると、2025年度に「早期・希望退職募集」が判明した上場企業は46社でした。一方、募集人数は2万781人と前年度の約2.5倍に急増しており、多くの人が早期退職という選択を迫られていることがわかります。

［図表］2025年度 上場企業「早期・希望退職」推移 出典：株式会社東京商工リサーチ「2025年度の「早期・希望退職」 は2万781人 約7割が「黒字リストラ」、2009年度以降で4番目の高水準」

しかし、早期退職は「お金さえあれば安心」というものではありません。ショウさんのように、仕事中心の生活を送ってきた人ほど、退職後に時間を持て余したり、人とのつながりが減ったりすることで、孤独感や生きがいの喪失に悩む場合があります。

このような事態を避けるためにも、早期退職を決断する前には次のような準備を進めておくことが大切です。

・やりたいこと・挑戦したいことをリストアップしておく

・退職前から趣味を見つけておく

・地域のサークルやコミュニティに参加しておく

・仕事以外で気軽に会える友人を作っておく

・老後の生活費や資産の取り崩し計画を立てておく

早期退職は、時間という大きな財産を手に入れられる一方で、その時間をどう使うかが人生の満足度を大きく左右します。退職金や資産額だけではなく、「退職後にどのような人生を送りたいのか」まで具体的に考えておくことが、後悔しない早期退職につながるでしょう。

失われたプライドと新たな居場所…55歳元部長のリスタート

思うように再就職が決まらず、ハローワークへ通い続けていたショウさんですが、そこで知り合った同世代の男性に誘われ、登山サークルへ参加することになりました。

最初は戸惑いもありましたが、一緒に山を登り、食事をし、会話を重ねるうちに、新たな仲間とのつながりが生まれていきます。そこには「元部長」という肩書きを気にする人は誰もおらず、ショウさんは少しずつ笑顔を取り戻していきました。

その後、登山仲間からの紹介で、医療施設の利用者を送迎する仕事に就くことができました。現役時代ほどの収入ではありませんが、社会とのつながりを感じながら働けることに喜びを感じ、収入を得られることで資産の目減りにも歯止めがかかります。

早期退職は、お金の準備だけでなく、退職後の居場所や人とのつながりをどう築くかも重要です。「どれだけ資産があるか」だけではなく、「どのような人生を送りたいか」を考えておくことが、後悔のないセカンドライフにつながるでしょう。

辻本 剛士

神戸・辻本FP合同会社

代表／CFP