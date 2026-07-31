金曜ドラマ『LOST10』主演・横浜流星

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　横浜流星が主演するTBS系金曜ドラマ『LOST10（ロストテン）』が、10月期に放送されることが決定。映画『国宝』でもタッグを組んだ奥寺佐渡子が脚本を務め、『Nのために』『最愛』などを世に送り出してきた塚原あゆ子監督・新井順子プロデューサーという制作陣が集結する。

【写真】横浜流星が大河ドラマ以来の民放ドラマ出演で、GP帯連ドラ初の単独主演！　主人公の刑事を演じる

　本作は『Nのために』『最愛』の制作陣が贈る完全オリジナルのヒューマンサスペンス・エンタテインメント。

　物語の舞台は、北海道の壮大で過酷な大自然。登山ツアー中に起こった遭難事故、通称「支樺岳（しからだけ）事件」の真相を追うことから、すべては始まる。食い違う関係者の証言、裏切り、巨大権力、試される絆……幾重もの「ロスト」から導き出される真実から、彼らは何を掴み取るのか――？

　横浜は、大河ドラマ以来の民放連続ドラマ出演となり、横浜自身も“自分を育ててくれた”と語る民放連続ドラマに、満を持して主演する。

　また、本作では映画『国宝』で横浜とタッグを組んだ奥寺佐渡子が脚本を担当。横浜と塚原監督、新井プロデューサーは『着飾る恋には理由があって』以来の5年ぶりのタッグ。熱い信頼のもと、撮影は進行している。爽やかなラブストーリーで演じた青年役から一転、本作では壮大な北海道の登山ツアーで起きた遭難事件をきっかけに物語が絡み合っていくヒューマンサスペンス・エンタテインメントの主人公の刑事・小駒を演じ、新たなキャラクターを作り上げていく。

　横浜は「信頼するチームと共に、オリジナル作品を届けられることを嬉しく思います。ぜひご期待ください」とコメントしている。

　金曜ドラマ『LOST10』は、TBS系にて10月より毎週金曜22時放送。

　主演の横浜流星、脚本の奥寺佐渡子、演出の塚原あゆ子、プロデューサーの新井順子のコメント全文は以下の通り。

＜コメント全文＞

■主演・小駒役／横浜流星

情報があふれている現代。

何が本当で嘘なのか。見極めるのが難しく、自分の信じたいものを信じ、嘘も真実にしてしまう。

嘘と真実の境界線が曖昧になり、何かを守るための嘘がさらに事態を複雑にさせ、気付かぬうちに大切なものを“LOST”しています。

だからこそ、本作のテーマでもある“すべてを疑え”が必要です。

その根底にあるのは人間の業や闇、愛。

信頼するチームと共に、オリジナル作品を届けられることを嬉しく思います。ぜひご期待ください！

■脚本・奥寺佐渡子

主演は一作ごとに殻を脱ぎ捨て、進化し続ける横浜流星さん。頼もしいです。

今回演じる主人公・小駒は、めったに事件が起こらない町の刑事ですが、遭難事故をきっかけに、思いもよらないところへ迷いこみます。

誰が加害者で、誰が被害者なのか。その境界線はどこにあるのか。

信頼するチームと力をあわせ、連続ドラマならではの物語をお届けします。

■演出・塚原あゆ子

素晴らしいスタッフ・キャストと、久し振りに金曜ドラマに挑める事を幸せに思います。

『LOST10』は10人のキャラクターを軸にした謎が次々に展開していくサスペンスです。

遭難事件は始まりに過ぎない。見たもの、見なかったもの、見たいもの、見たくないもの。

その――すべてを疑え

横浜さんの真っ直ぐで情熱を持った人柄が、奥寺さんの推敲された世界とどんな化学反応を起こすのか、どうぞお楽しみに！

■プロデュース・新井順子

「湊かなえシリーズ」や『最愛』を経てお贈りする本作は、今まで以上にエンタメ性を高めた作品です。

2019年のとある授賞式で横浜さんから「いつか一緒にサスペンスを作りたいです」と声を掛けて頂いてから7年。こうしてサスペンスに挑める喜びを感じています。

今回は、人々の感情が複雑に屈折する「乱反射」のようなドラマ。疑うことから始まり、信じる強さを描く人間ドラマでもあります。

そして奥寺さんが描く言葉は、すでに私たちを魅了してやみません。

それをキャストの皆さんがどのように演じ、監督がどのように仕上げるのか――。

愛すべきキャスト、そしてクリエイティブなスタッフと共に、極上のエンタメをお届けします。