横浜流星が『国宝』の奥寺佐渡子と再タッグ！ 10月期TBSドラマ『LOST10』で主演
横浜流星が主演するTBS系金曜ドラマ『LOST10（ロストテン）』が、10月期に放送されることが決定。映画『国宝』でもタッグを組んだ奥寺佐渡子が脚本を務め、『Nのために』『最愛』などを世に送り出してきた塚原あゆ子監督・新井順子プロデューサーという制作陣が集結する。
【写真】横浜流星が大河ドラマ以来の民放ドラマ出演で、GP帯連ドラ初の単独主演！ 主人公の刑事を演じる
本作は『Nのために』『最愛』の制作陣が贈る完全オリジナルのヒューマンサスペンス・エンタテインメント。
物語の舞台は、北海道の壮大で過酷な大自然。登山ツアー中に起こった遭難事故、通称「支樺岳（しからだけ）事件」の真相を追うことから、すべては始まる。食い違う関係者の証言、裏切り、巨大権力、試される絆……幾重もの「ロスト」から導き出される真実から、彼らは何を掴み取るのか――？
横浜は、大河ドラマ以来の民放連続ドラマ出演となり、横浜自身も“自分を育ててくれた”と語る民放連続ドラマに、満を持して主演する。
また、本作では映画『国宝』で横浜とタッグを組んだ奥寺佐渡子が脚本を担当。横浜と塚原監督、新井プロデューサーは『着飾る恋には理由があって』以来の5年ぶりのタッグ。熱い信頼のもと、撮影は進行している。爽やかなラブストーリーで演じた青年役から一転、本作では壮大な北海道の登山ツアーで起きた遭難事件をきっかけに物語が絡み合っていくヒューマンサスペンス・エンタテインメントの主人公の刑事・小駒を演じ、新たなキャラクターを作り上げていく。
横浜は「信頼するチームと共に、オリジナル作品を届けられることを嬉しく思います。ぜひご期待ください」とコメントしている。
金曜ドラマ『LOST10』は、TBS系にて10月より毎週金曜22時放送。
主演の横浜流星、脚本の奥寺佐渡子、演出の塚原あゆ子、プロデューサーの新井順子のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■主演・小駒役／横浜流星
情報があふれている現代。
何が本当で嘘なのか。見極めるのが難しく、自分の信じたいものを信じ、嘘も真実にしてしまう。
嘘と真実の境界線が曖昧になり、何かを守るための嘘がさらに事態を複雑にさせ、気付かぬうちに大切なものを“LOST”しています。
だからこそ、本作のテーマでもある“すべてを疑え”が必要です。
その根底にあるのは人間の業や闇、愛。
信頼するチームと共に、オリジナル作品を届けられることを嬉しく思います。ぜひご期待ください！
■脚本・奥寺佐渡子
主演は一作ごとに殻を脱ぎ捨て、進化し続ける横浜流星さん。頼もしいです。
今回演じる主人公・小駒は、めったに事件が起こらない町の刑事ですが、遭難事故をきっかけに、思いもよらないところへ迷いこみます。
誰が加害者で、誰が被害者なのか。その境界線はどこにあるのか。
信頼するチームと力をあわせ、連続ドラマならではの物語をお届けします。
■演出・塚原あゆ子
素晴らしいスタッフ・キャストと、久し振りに金曜ドラマに挑める事を幸せに思います。
『LOST10』は10人のキャラクターを軸にした謎が次々に展開していくサスペンスです。
遭難事件は始まりに過ぎない。見たもの、見なかったもの、見たいもの、見たくないもの。
その――すべてを疑え
横浜さんの真っ直ぐで情熱を持った人柄が、奥寺さんの推敲された世界とどんな化学反応を起こすのか、どうぞお楽しみに！
■プロデュース・新井順子
「湊かなえシリーズ」や『最愛』を経てお贈りする本作は、今まで以上にエンタメ性を高めた作品です。
2019年のとある授賞式で横浜さんから「いつか一緒にサスペンスを作りたいです」と声を掛けて頂いてから7年。こうしてサスペンスに挑める喜びを感じています。
今回は、人々の感情が複雑に屈折する「乱反射」のようなドラマ。疑うことから始まり、信じる強さを描く人間ドラマでもあります。
そして奥寺さんが描く言葉は、すでに私たちを魅了してやみません。
それをキャストの皆さんがどのように演じ、監督がどのように仕上げるのか――。
愛すべきキャスト、そしてクリエイティブなスタッフと共に、極上のエンタメをお届けします。
【写真】横浜流星が大河ドラマ以来の民放ドラマ出演で、GP帯連ドラ初の単独主演！ 主人公の刑事を演じる
本作は『Nのために』『最愛』の制作陣が贈る完全オリジナルのヒューマンサスペンス・エンタテインメント。
横浜は、大河ドラマ以来の民放連続ドラマ出演となり、横浜自身も“自分を育ててくれた”と語る民放連続ドラマに、満を持して主演する。
また、本作では映画『国宝』で横浜とタッグを組んだ奥寺佐渡子が脚本を担当。横浜と塚原監督、新井プロデューサーは『着飾る恋には理由があって』以来の5年ぶりのタッグ。熱い信頼のもと、撮影は進行している。爽やかなラブストーリーで演じた青年役から一転、本作では壮大な北海道の登山ツアーで起きた遭難事件をきっかけに物語が絡み合っていくヒューマンサスペンス・エンタテインメントの主人公の刑事・小駒を演じ、新たなキャラクターを作り上げていく。
横浜は「信頼するチームと共に、オリジナル作品を届けられることを嬉しく思います。ぜひご期待ください」とコメントしている。
金曜ドラマ『LOST10』は、TBS系にて10月より毎週金曜22時放送。
主演の横浜流星、脚本の奥寺佐渡子、演出の塚原あゆ子、プロデューサーの新井順子のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■主演・小駒役／横浜流星
情報があふれている現代。
何が本当で嘘なのか。見極めるのが難しく、自分の信じたいものを信じ、嘘も真実にしてしまう。
嘘と真実の境界線が曖昧になり、何かを守るための嘘がさらに事態を複雑にさせ、気付かぬうちに大切なものを“LOST”しています。
だからこそ、本作のテーマでもある“すべてを疑え”が必要です。
その根底にあるのは人間の業や闇、愛。
信頼するチームと共に、オリジナル作品を届けられることを嬉しく思います。ぜひご期待ください！
■脚本・奥寺佐渡子
主演は一作ごとに殻を脱ぎ捨て、進化し続ける横浜流星さん。頼もしいです。
今回演じる主人公・小駒は、めったに事件が起こらない町の刑事ですが、遭難事故をきっかけに、思いもよらないところへ迷いこみます。
誰が加害者で、誰が被害者なのか。その境界線はどこにあるのか。
信頼するチームと力をあわせ、連続ドラマならではの物語をお届けします。
■演出・塚原あゆ子
素晴らしいスタッフ・キャストと、久し振りに金曜ドラマに挑める事を幸せに思います。
『LOST10』は10人のキャラクターを軸にした謎が次々に展開していくサスペンスです。
遭難事件は始まりに過ぎない。見たもの、見なかったもの、見たいもの、見たくないもの。
その――すべてを疑え
横浜さんの真っ直ぐで情熱を持った人柄が、奥寺さんの推敲された世界とどんな化学反応を起こすのか、どうぞお楽しみに！
■プロデュース・新井順子
「湊かなえシリーズ」や『最愛』を経てお贈りする本作は、今まで以上にエンタメ性を高めた作品です。
2019年のとある授賞式で横浜さんから「いつか一緒にサスペンスを作りたいです」と声を掛けて頂いてから7年。こうしてサスペンスに挑める喜びを感じています。
今回は、人々の感情が複雑に屈折する「乱反射」のようなドラマ。疑うことから始まり、信じる強さを描く人間ドラマでもあります。
そして奥寺さんが描く言葉は、すでに私たちを魅了してやみません。
それをキャストの皆さんがどのように演じ、監督がどのように仕上げるのか――。
愛すべきキャスト、そしてクリエイティブなスタッフと共に、極上のエンタメをお届けします。