今、自分の乳首の位置はどこにありますか？ 乳首の位置が下がっているのは、体全体が重力に負けてつぶれている証拠。49歳57kgの美ボディYumicoは、胸もとても高い位置にありますよ！ 今回は今回はユミコアベスト版・書籍『ユミコアで−10歳ボディを手に入れる』のなかから『しゃべくり007』でも話題になった「乳首の位置を上げる方法」を紹介します。監修：理学療法士・Mizuho

乳首の位置が下がっていませんか？

今、あなたの乳首の位置はどこにありますか？ 一度、鏡で見てみてください。

あれ？ 思ったよりなんか下の方にあるかも……と思ったら、体が全体的にたれている証拠。

それに、乳首の向きはどうでしょうか？ 正面ではなく、下向きになっていませんか？

よくわからないという人は、以下のビフォーアフターの写真を見くらべてみてください。

左は40代前半の私。今より9kgもやせていましたが、胸はほとんどなく、乳首の位置も下の方にあり、下向きです。右は、今の私（49歳、57kg）ですが、胸の位置が高くボリュームもあり、乳首の向きも正面になっているのがわかると思います。

乳首の位置が下がっている、下むきという人は、うつむいてスマホを見続けたり、食事をしたりする姿勢を長時間続けることで、猫背や巻き肩になっていることが原因です。

このような姿勢をつづけていると、肩甲骨が前外に流れるように落ちて、脇の位置が低くなります。

肩甲骨が前に引っ張られていると、首や肩の筋肉が緊張して、コリや、腕が上がらない四十肩や五十肩になるといった不調が出てきたり、バストがたるみ、乳首の位置も下がって下向きになります。

また、顔が伸びてしまったり、ほうれい線や二重あごになったり、と、全体にたれた印象の体になってしまいます。

引き上がった若々しい体を目指すためにも、肩甲骨を正しい位置に戻していきましょう。

番組ではローラーとボールを使って紹介していたエクササイズを、道具なしで行う方法を紹介します。

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