橋本環奈が韓国のアイドルから「デートしたいです」と“公開告白”され、「どこにでも連れていきます」と漢気回答してみせる一幕があった。

【映像】ILLITがオープニング曲を歌う『バカンスの法則』第1話

これは7月30日、都内で行われたABEMAオリジナルドラマ『バカンスの法則』（月・水・金曜20時配信 各話15分ずつ）プレミアイベント内での出来事。主演の橋本環奈とチェ・ジョンヒョプをはじめ、勝地涼、山下美月、加納愛子（Aマッソ）、桜田通、東村アキコ監督が登壇した。

プレミアイベントではすでに配信されている1、2話、そして31日に配信される3話の先行試写が行われた。そしてイベントが終盤に差し掛かる頃、ドラマのオープニングテーマ曲「I Got Your Back」を担当するK-POPガールズグループ・ILLITが姿を見せて、会場を沸かせた。

イロハは「『I Got Your Back』は『私がそばにいるよ』という意味の曲で、不安やプレッシャーに押しつぶされそうな日々の中でも、そばにいてくれる仲間への思いを歌ったロックジャンルの楽曲になっています」と楽曲について説明した。

主演の橋本は先日、ILLITのライブを見に行ったそうで、「すごい好きです。ライブで実際に『I Got Your Back』を生で聴いて、本当に元気づけられました。前に進もうとなった時、ひとりだと不安だけど、周りに仲間がいるという気持ちにさせてくれるすごく素敵な楽曲だと思います」と明かした。

しかし、そんなILLITの中にも橋本ファンがいるようだ。「もし、今、長いバカンスが取れたら何をしたい？」という質問が飛ぶと、ユナは「私は環奈ちゃんのファン。環奈ちゃんと一緒にデートしたいです」と公開告白した。

突然のラブコールに橋本は「やば…うれしい！」と満面の笑みを見せてから、「全然どこにでも連れて行きます」と漢気回答をして、ユナを喜ばせていた。

本作は、美容クリニックで忙しく働き、日々に疲弊していた橋本演じる主人公・星野緑がクリニックの倒産により、突如無職になり、泣き祖母が残した別荘でひと夏のバカンスを過ごす様子を描く“デトックスロマンス”。どこか浮世離れした雰囲気を纏うミステリアスな管理人・西上を、韓国のみならず日本でも圧倒的人気を誇るチェ・ジョンヒョプが演じる。

取材・文・写真：中山洋平

編集：ABEMA TIMES編集部