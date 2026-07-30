結成1年でTIF初出場の美少女グループ、“30億円大豪邸”で話題のにしたん社長が電撃取材
7人組アイドルグループ「ワガママなラストノート」が、31日に開幕する「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 supported by にしたんクリニック」（以下TIF）で初出場を飾る。このたび、「にしたんクリニック」や「イモトのWiFi」の仕掛け人として知られる実業家・西村誠司社長のTikTokが30日に更新され、そんな「ワガママなラストノート」の7人の元を社長が突撃インタビューで訪れる動画が公開された。
【写真】全員かわいい！ 注目のアイドルグループ「ワガラノ」7人のメンバー
西村社長は「にしたんクリニック」や「イモトのWiFi」の仕掛け人として知られる。先月ABEMAで配信された番組『資産、全部売ってみた 』では、そんな西村社長の「土地が17億で、上物が13億で、合計で30億円」という渋谷区にある大豪邸に潜入。番組では豪華絢爛な邸宅内が放送されたほか、西村社長が年収3億6000万円で、株式配当3億円と合わせて約7億円になると明かすと、あまりの巨額に番組スタッフが固まってしまう場面も。そんな西村社長は、TikTokの更新にも余念がなく、自身の考えや、これまでのエピソードについて話すポストを日々更新している。
そんな西村社長がこの日公開したのは、デビュー当時から注目しているという「ワガママなラストノート」の元を訪れる動画。「ワガママなラストノート」、通称「ワガラノ」は、2025年結成の汐田愛梨、浅尾桃香、白瀬乃愛、藤宮もな、小日向わかな、悠希こころ、黒田かれんからなる7人組グループ。明日から開幕し、にしたんクリニックが5年連続で冠スポンサーを務めるTIFでは、わずか結成1年余りでメインステージ争奪LIVEの決勝戦に残っている。
西村社長のサプライズ訪問には、メンバー7人もびっくりした様子。「まだ（結成して）1年ちょっと？ でしょう。すごいね、本当に」と感心した様子の西村社長は、7人がそろった光景に「いや、今日は本当に画がいいな、これは。 最高ですね」と絶賛した。さらに、社長自らメンバー1人ずつにチャームポイントなどを聞くショートインタビューを敢行。西村社長の軽快なツッコミに、メンバーの明るい笑い声が飛び交うなど、終始なごやかなムードで動画が進行。
突撃のラストには、西村社長が7人に「サービスカット」をリクエスト。そこでメンバーから「にしたん大好き！」という声が上がると、それには西村社長が「ファンに○される、それファンに○される、それはちょっと怖いんで大丈夫です！」と牽制して笑いが起きるなど、最後までにぎやかな動画となっている。
なお、投稿の最後では、7人による実際のライブパフォーマンスの模様も収録されている。
引用：「西村誠司」TikTok（＠seiji_nishimura）
西村社長は「にしたんクリニック」や「イモトのWiFi」の仕掛け人として知られる。先月ABEMAで配信された番組『資産、全部売ってみた 』では、そんな西村社長の「土地が17億で、上物が13億で、合計で30億円」という渋谷区にある大豪邸に潜入。番組では豪華絢爛な邸宅内が放送されたほか、西村社長が年収3億6000万円で、株式配当3億円と合わせて約7億円になると明かすと、あまりの巨額に番組スタッフが固まってしまう場面も。そんな西村社長は、TikTokの更新にも余念がなく、自身の考えや、これまでのエピソードについて話すポストを日々更新している。
そんな西村社長がこの日公開したのは、デビュー当時から注目しているという「ワガママなラストノート」の元を訪れる動画。「ワガママなラストノート」、通称「ワガラノ」は、2025年結成の汐田愛梨、浅尾桃香、白瀬乃愛、藤宮もな、小日向わかな、悠希こころ、黒田かれんからなる7人組グループ。明日から開幕し、にしたんクリニックが5年連続で冠スポンサーを務めるTIFでは、わずか結成1年余りでメインステージ争奪LIVEの決勝戦に残っている。
西村社長のサプライズ訪問には、メンバー7人もびっくりした様子。「まだ（結成して）1年ちょっと？ でしょう。すごいね、本当に」と感心した様子の西村社長は、7人がそろった光景に「いや、今日は本当に画がいいな、これは。 最高ですね」と絶賛した。さらに、社長自らメンバー1人ずつにチャームポイントなどを聞くショートインタビューを敢行。西村社長の軽快なツッコミに、メンバーの明るい笑い声が飛び交うなど、終始なごやかなムードで動画が進行。
突撃のラストには、西村社長が7人に「サービスカット」をリクエスト。そこでメンバーから「にしたん大好き！」という声が上がると、それには西村社長が「ファンに○される、それファンに○される、それはちょっと怖いんで大丈夫です！」と牽制して笑いが起きるなど、最後までにぎやかな動画となっている。
なお、投稿の最後では、7人による実際のライブパフォーマンスの模様も収録されている。
引用：「西村誠司」TikTok（＠seiji_nishimura）