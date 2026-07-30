『白パンと独裁者』ファティ・アキン監督が小島秀夫からプレゼントに感激！ メイキング動画解禁 コラボ企画も発表
『女は二度決断する』（2017）でゴールデングローブ賞外国語映画賞を受賞したドイツのファティ・アキン監督の最新作『白パンと独裁者』より、ゲームクリエイター・小島秀夫が本作の撮影現場であるドイツ・アムルム島を見学した際の貴重な2ショット写真、小島からのサプライズプレゼントにアキン監督が大喜びするメイキング動画が解禁された。さらに、劇中で少年が母のために奔走するキーアイテム「白パン」にちなみ、ベーカリーやドイツパン教室とのタイアップ展開が続々と決まった。
【動画】小島秀夫からのサプライズプレゼントにファティ・アキン監督が大喜び！ メイキング動画
ファティ・アキンの恩師でありドイツ映画界の重鎮であるハーク・ボームが自らの幼少期の体験をつづった自伝的小説を、アキンが映画化した本作。1945年第二次世界大戦末期のドイツ・アムルム島にて、主人公である12歳のナニングが母の願いをかなえるため奔走する冒険の中で終戦の時代を経験し、家族の秘密を知りゆく物語だ。
1945年、第二次世界大戦末期のドイツ北部・アムルム島は、本土へ向かう爆撃機が上空を飛行しながらも、どこか楽園のような静寂を保っていた。疎開してきた12歳の少年ナニングは、戦地から戻らぬ父に代わり、農作業を手伝い妊娠中の母ら家族を支えている。しかし、ヒトラーに心酔する母ヒレが彼の訃報を受けて心身ともに崩壊してしまうと、ナニングの日常も一変していく。生気を失い、食事を拒むヒレが唯一欲したのは、たっぷりのバターとはちみつが塗られた白パンだった―。
第78回カンヌ国際映画祭カンヌ・プレミア部門への正式出品をはじめ、ドイツで最も権威ある第47回バイエルン映画賞にて最優秀作品賞を受賞。第76回ドイツ映画賞では6部門ノミネートされているほか、ドイツ国内で興行収入800万ドルを突破する大ヒットを記録した。
小島とアキン監督は、2017年の映画『女は二度決断する』でアキン監督の来日を機に出会い、意気投合。以来親交を重ね、カンヌ国際映画祭のマルシェ・デュ・フィルムでトークセッションを実施するなどジャンルを超えた交流を続けている。本作『白パンと独裁者』ではアキン監督直々の招待を受け、小島がアムルム島の撮影現場への訪問を果たした。
このたび解禁された映像には、撮影現場を訪れた小島が自身の最新作ゲーム『DEATH STRANDING 2：ON THE BEACH』に登場するアキン監督扮するキャラクター「ドールマン」のキーホルダーをプレゼントする様子が収められている。
プレゼントの箱を開け、ドールマンのキーホルダーを手にしたアキン監督は、かけていたサングラスを外し自分の顔とキーホルダーを並べ、「これは僕だね！ ミニ・アキンだ！」と大喜び。「撮影の時につけてみて」と呼びかける小島に対して、「イヤリングとしても使えるかもね！」とお茶目に応えるアキン監督。「本当にかっこいい、ありがとう」と感謝を述べ、改めて10年近く続いてきた二人の友情が確かめられる映像となった。
さらに本映像ととともに、アムルム島の雄大な夕焼けを背景に肩を組む二人の2ショット写真も到着。沈みゆく太陽が描く美しい空のグラデーションを背に、満面の笑みで肩を組む二人の姿からは、アムルム島での特別な時間と確かな信頼関係が感じられる。
そして、ホテルやレストランなど、新宿のお店を中心にフランスパンを卸すほか、新宿エリアに3店舗展開するベーカリー・「La Baguete（ラ・バゲット）」にて、オリジナルコラボパンの販売が決定。
オリジナルコラボパンの名称は、「『白パンと独裁者』コラボ はちみつバターフランス（仮）」。作中で主人公のナニングが母親のためにバターとはちみつをたっぷり塗った白パンを探し求める物語にリンクして、La Bagueteの人気メニューのはちみつバターサンドに、ドイツの国民的なフルーツであるりんごをプレザーブして挟んだ、期間限定のオリジナルメニューとなる。長く親しまれてきたフランスパンの味わいに、ドイツならではのフレーバーがアクセントとなったコラボ商品は、新宿エリアの直営3店舗にて期間限定での販売。
さらに、ドイツの有名店で修業を積み、ドイツの伝統的なパン製法を基礎から学べるドイツパン教室「PS PAPAIN」にて、劇中に登場する白パンを実際に食べることができる特別試食会、ならびに実際に作ることができるコラボコースの開設が決定。映画の世界観をより深く、そしておいしく味わえる限定企画だ。
「映画とドイツを味わう！白パン特別試食会」は8月22日に実施（事前申込制・先着）。参加希望者は特設フォームよりお申し込み（完全予約制／前払い）。
さらに、映画のテーマでもある「白パン」と、ドイツを代表する「黒パン」の両方を体験できるレッスンも実施。「『白パン』再現コース ドイツパンフェア」は、8月・9月に開催。参加希望者は、PS PAPAIN公式HPサイトより要問い合わせ。
映画『白パンと独裁者』は、8月7日より全国順次公開。
ファティ・アキンの恩師でありドイツ映画界の重鎮であるハーク・ボームが自らの幼少期の体験をつづった自伝的小説を、アキンが映画化した本作。1945年第二次世界大戦末期のドイツ・アムルム島にて、主人公である12歳のナニングが母の願いをかなえるため奔走する冒険の中で終戦の時代を経験し、家族の秘密を知りゆく物語だ。
1945年、第二次世界大戦末期のドイツ北部・アムルム島は、本土へ向かう爆撃機が上空を飛行しながらも、どこか楽園のような静寂を保っていた。疎開してきた12歳の少年ナニングは、戦地から戻らぬ父に代わり、農作業を手伝い妊娠中の母ら家族を支えている。しかし、ヒトラーに心酔する母ヒレが彼の訃報を受けて心身ともに崩壊してしまうと、ナニングの日常も一変していく。生気を失い、食事を拒むヒレが唯一欲したのは、たっぷりのバターとはちみつが塗られた白パンだった―。
第78回カンヌ国際映画祭カンヌ・プレミア部門への正式出品をはじめ、ドイツで最も権威ある第47回バイエルン映画賞にて最優秀作品賞を受賞。第76回ドイツ映画賞では6部門ノミネートされているほか、ドイツ国内で興行収入800万ドルを突破する大ヒットを記録した。
小島とアキン監督は、2017年の映画『女は二度決断する』でアキン監督の来日を機に出会い、意気投合。以来親交を重ね、カンヌ国際映画祭のマルシェ・デュ・フィルムでトークセッションを実施するなどジャンルを超えた交流を続けている。本作『白パンと独裁者』ではアキン監督直々の招待を受け、小島がアムルム島の撮影現場への訪問を果たした。
このたび解禁された映像には、撮影現場を訪れた小島が自身の最新作ゲーム『DEATH STRANDING 2：ON THE BEACH』に登場するアキン監督扮するキャラクター「ドールマン」のキーホルダーをプレゼントする様子が収められている。
プレゼントの箱を開け、ドールマンのキーホルダーを手にしたアキン監督は、かけていたサングラスを外し自分の顔とキーホルダーを並べ、「これは僕だね！ ミニ・アキンだ！」と大喜び。「撮影の時につけてみて」と呼びかける小島に対して、「イヤリングとしても使えるかもね！」とお茶目に応えるアキン監督。「本当にかっこいい、ありがとう」と感謝を述べ、改めて10年近く続いてきた二人の友情が確かめられる映像となった。
さらに本映像ととともに、アムルム島の雄大な夕焼けを背景に肩を組む二人の2ショット写真も到着。沈みゆく太陽が描く美しい空のグラデーションを背に、満面の笑みで肩を組む二人の姿からは、アムルム島での特別な時間と確かな信頼関係が感じられる。
そして、ホテルやレストランなど、新宿のお店を中心にフランスパンを卸すほか、新宿エリアに3店舗展開するベーカリー・「La Baguete（ラ・バゲット）」にて、オリジナルコラボパンの販売が決定。
オリジナルコラボパンの名称は、「『白パンと独裁者』コラボ はちみつバターフランス（仮）」。作中で主人公のナニングが母親のためにバターとはちみつをたっぷり塗った白パンを探し求める物語にリンクして、La Bagueteの人気メニューのはちみつバターサンドに、ドイツの国民的なフルーツであるりんごをプレザーブして挟んだ、期間限定のオリジナルメニューとなる。長く親しまれてきたフランスパンの味わいに、ドイツならではのフレーバーがアクセントとなったコラボ商品は、新宿エリアの直営3店舗にて期間限定での販売。
さらに、ドイツの有名店で修業を積み、ドイツの伝統的なパン製法を基礎から学べるドイツパン教室「PS PAPAIN」にて、劇中に登場する白パンを実際に食べることができる特別試食会、ならびに実際に作ることができるコラボコースの開設が決定。映画の世界観をより深く、そしておいしく味わえる限定企画だ。
「映画とドイツを味わう！白パン特別試食会」は8月22日に実施（事前申込制・先着）。参加希望者は特設フォームよりお申し込み（完全予約制／前払い）。
さらに、映画のテーマでもある「白パン」と、ドイツを代表する「黒パン」の両方を体験できるレッスンも実施。「『白パン』再現コース ドイツパンフェア」は、8月・9月に開催。参加希望者は、PS PAPAIN公式HPサイトより要問い合わせ。
映画『白パンと独裁者』は、8月7日より全国順次公開。