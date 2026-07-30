歌手・桑田佳祐(70)が30日、8月13、14日に予定していた熊本公演の開催見送りを発表した。28日に発生した最大震度7の熊本地震を受け、会場設備に損傷が出ていることなどが理由とした。来場者や出演者の安全確保を最優先するため、人気アーティストの公演中止が相次いでいる。

サザンオールスターズの公式サイトで「7月28日（火）に発生いたしました、『令和8年熊本地震』により被災された皆様に、心からお見舞いを申し上げます。また、1日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます」と被災地へのメッセージを寄せ、「8月13日（木）、8月14日（金）にグランメッセ熊本で開催を予定しておりました『桑田佳祐 夏祭りツアー 2026』熊本公演ですが、この度の地震の影響で会場設備に損傷が出ており、また、会場の一部は救援物資の集積場所となることも決定したため、被災地の状況とご来場予定の皆様の安全を第一に考慮した結果、本公演の開催を見送らせていただくことにいたしました」と伝えた。

歌手の鈴木雅之も同日、8月2日に熊本城ホールで予定していた公演を延期すると発表した。地震を受け熊本城ホールは臨時休館を発表しており、「会場の安全確認が、公演予定日までに間に合わないとの報告を受けました。また、現在の熊本周辺の公共交通機関の運行状況などを鑑みて、公演を延期とさせて頂くことを決定致しました」と報告。振替公演は11月4日に開催する予定という。

歌手の吉川晃司も8月1日の熊本城ホール公演中止を発表。29日に公式サイトを通じ、「令和8年熊本地震に被災された皆さまには心よりお見舞い申し上げます」と伝えた。