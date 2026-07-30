バレーボールネーションズリーグ

バレーボール男子のネーションズリーグは29日、準々決勝が中国・寧波で行われた。予選全勝で1位通過した日本は3-1（23-25、25-23、25-16、25-23）で中国を撃破。4強入りを決めた。予選最下位ながら開催国枠で決勝ラウンドに出場した中国だったが、大会通算1勝12敗で敗退。まさかのミスも続き、母国ファンも嘆きの声をあげた。

日本は第1セットを落とすも、その後は3セット連取。高橋藍が最多の21得点をマークした。13戦負けなしで準決勝へ。一方、中国は大会通算1勝12敗で敗退。予選で18チーム中最下位に沈んだが、決勝ラウンドには開催国枠で出場。ホームで日本相手に1セットを奪うも、番狂わせはならなかった。

中国ファンは敗退に驚きは少なかったようだが、同国メディア「ジーボーバ」の記事には、多数のコメントが書き込まれた。そのうちサーブでラインを踏んでしまう反則（フットフォルト）を2度記録した温子華に対する落胆の声も。勝負の第4セット、23-23の場面でミスを犯すなど、日本に流れを渡してしまった。

「肝心なところのサーブで2回もフットフォルトをする温子華よ。。」「肝心なところ、23-23のサーブでフットフォルトとは。。」「何度もサーブでフットフォルトを犯すとは、、レベルの低いミスが多すぎる」などと厳しい意見が書き込まれていた。



（THE ANSWER編集部）