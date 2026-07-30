【マイナビオールスターゲーム2026】パ・リーグ 7ー8 セ・リーグ（7月29日／富山市民球場）

【映像】柳田悠岐、高めボール球を引っ張る→“逆方向豪快弾”を放つ瞬間

福岡ソフトバンクホークスの柳田悠岐外野手が、規格外のパワーを見せつけた。悪球気味のボールを逆方向へ“引っ張る”衝撃アーチに、ファンから驚きの声が相次いでいる。

7月29日に富山市民球場で行われたマイナビオールスターゲーム2026の第2戦は、シーソーゲームの末にセ・リーグが勝利。白熱の展開の中で、柳田の一撃が強烈なインパクトを残した。

柳田は今回、「プラスワン」投票で球宴に選出。もともと予定していた家族旅行をキャンセルしての出場となり、「できれば賞を取りたい。キャンセル料、取り返しにいきます」と意気込みを語っていた。

その言葉通り、1-3と2点を追う3回2死一、二塁の場面で見せ場が訪れる。広島・遠藤淳志が投じた初球、外角高めのストレートを強振。打った瞬間、スタンドは大歓声に包まれ、柳田自身も確信したように笑顔で打球を見送った。鋭く伸びた打球はそのままレフトスタンドへ一直線。逆方向とは思えない打球速度と飛距離で、豪快な一発となった。

さらにこの打席で注目を集めたのがバットだ。前日の第1戦でネビン（西武）が使用していた“トルピードバット（魚雷バット）”に興味を示していた柳田は、この打席でそのバットを借用。すると初球をいきなりホームランにしてしまい、ベンチでは笑顔でネビンに返却する姿も見られた。

この一撃に、ABEMAで解説を務めた里崎智也氏は「打った瞬間でしたね」と称賛。SNSやコメント欄でも「バケモンやん」「意味不明すぎ」「ボール球だぞ」「これが逆方向に引っ張りギータのバッティングです」「柳田まだまだエグいな」「37歳が打っていい打球じゃない」「スターやな」と驚きの声が相次いだ。

借りたバットでも結果を出す圧倒的な対応力とパワー。柳田の一発は、年齢を感じさせない“怪物ぶり”を改めて証明する一打となった。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）