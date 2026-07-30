「佳子です。よろしくお願いします」

手話の形や動きを読み取る「触手話」で、一人ひとりに挨拶されていた佳子さま。7月3日、日本唯一の私立盲学校である横浜市の横浜訓盲学院を訪問された。同校の創立は1889年で、1949年に昭和天皇と香淳皇后が訪問したこともある。視覚障害に加え、聴覚障害や知的障害といった重複障害のある3〜21歳の34人が通っている。

秋篠宮家に近い宮内庁関係者はこう話す。

「この日佳子さまは点字タイプライターを打つ授業を見学したり、音楽の授業ではタンバリンを手に演奏にも参加されていました。同校には5月にもお忍びで訪問されていたのですが、実は昨年11月、同校の生徒とその保護者と知り合われる機会があり、先天性盲ろうの人々に関心を高められていたのです」

佳子さまが訪問されていたのは、昨秋開催されていた「東京2025デフリンピック」の関連イベント「みるTech」。同イベントに出展していた一般社団法人ハートウエアラボ代表の米山爾（ちかし）さんは、この時をこう振り返る。

「私たちは、盲ろう者を対象にした指点字装置を展示していました。この装置は、目が見えず、そして耳も聞こえない方々とコミュニケーションを取る指点字を、指先デバイスに組み込んだモーターの振動などを介し、ワイヤレスで送り合うものです。指点字は接触し合わないと通じませんが、ワイヤレス化で、盲ろう者の活動の幅が大きく広がることが期待されています。

視覚障害者にはテキストの読み上げ、聴覚障害者には自動字幕機能など、技術の進歩でノーマライゼーション（※障害の有無にかかわらず誰もが自分らしく暮らせる社会を目指す考え方）の取り組みが画期的に進んでいますが、盲ろう者は置き去りにされている現状があります。

イベント終了間際、この指点字装置に興味を示すマスク姿の女性がいらっしゃいました。私たちの話を聞いた後には、実際に装置を指にもはめて体験していただいたのです。手話にも詳しく、次第にどこかで見覚えがある気がしてきて……。最後に『もしかして……？』とお声がけをしたら、『はい』と。1時間以上も話を聞いていたその女性が、佳子さまだとそこで気づいたのです」

■「私にできることが…」出会いが導いたご訪問

イベントには、横浜訓盲学院に通う齊藤健豊（けんと）さん（20）と母の治子さんがいた。健豊さんのニックネームは“ケンちゃん”。彼には、先天性の盲ろうに加え、脳にも障害がある。

米山さんの団体がケンちゃんを支援していた経緯もあり、その一環で母子が「みるTech」のブースを手伝っていたのだった。佳子さまは会場のケンちゃんの手を取り、触手話などを通じて挨拶されたという。

治子さんはこう話す。

「盲ろうの子供たちが生きていくために必要なことを学ぶ場が少ないこと、重度の先天性盲ろうでも触手話を使ってコミュニケーションが取れることなどを伝えました。佳子さまは手話もおできになるので、深く理解していただけたのだと思います」

しばらくすると、治子さんのもとに宮内庁から連絡があった。

「佳子さまとお会いした少し後に、宮内庁を通じて『ぜひ健豊さんの通う横浜訓盲学院を訪問したいのですが、いいですか？』とお尋ねがありました。私は、盲ろう教育の第一人者の星祐子学院長をご紹介しました」

そして今年5月、佳子さまはお忍びで横浜訓盲学院に足を運ばれた。ケンちゃんとの出会いが、佳子さまが同校を訪問される端緒となっていたのだ。この際、佳子さまは箱根寄木細工のピアスをおつけになっていた。このピアスは、事前にケンちゃんが贈っていたものだったという。

「同校のバザーで販売していた300円のピアスで、箱根寄木細工の廃材を活用した品です。学校や生徒のことを知っていただく目的でお贈りしたのですが、まさか身につけてくださるとは思わず、本当に驚きました」（米山さん）

これまでも佳子さまは、訪問先にちなんだ品を用いられることが多かった。

「昨年の広島県ご訪問時には、名産品のビーズが用いられたイヤリングをつけられていたように、訪問先にゆかりのある品を用いることで、先方への共感を表現されていらっしゃるのです。贈られたピアスはコンバーターなどを使って、イヤリングとしてお使いになったそうですよ」（前出・宮内庁関係者）

そして、佳子さまが7月に同校を訪問された際には、取材機会が設けられ、メディアも複数取材し、ご視察の様子が報じられた。

「佳子さまは、障害の事情によってコミュニケーションの手段が異なる生徒にそれぞれ合わせ、一人ひとりにお声がけされていました。子供たちも大喜びで、握手をお願いしたり、笑顔があふれていました。また佳子さまからは生徒たちに、七夕にちなんだ星の形をしたお煎餅のお土産をいただきました。

きっと佳子さまは、障害者のなかでも隅のほうにいる、盲ろう者の存在を人々に知ってほしいとお考えなのでしょう。私たちと出会ったときから、『私にできることがあったらいいのですけれど』と、寄り添っていただけました。

当事者である盲ろう者だけではなく、その保護者や支援する方々に対する佳子さまのお心寄せが、私たちにとって、どれほどありがたいことか、言葉では言い表せません」（治子さん）

これまでも佳子さまはさまざまな機会で、“誰もがより幅広い選択肢を持てる社会になること、それが当たり前の社会になること”を訴えられてきた。ケンちゃんとの「300円ピアス」の絆を胸に、ご自身が献身するべきライフワークを、佳子さまは日々切り開かれている。