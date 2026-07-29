7月22日に、ミュージカル舞台『愛の不時着』で共演中の女優・花乃まりあ（33）とのホテル密会が「文春オンライン」によって報じられた、俳優の三山凌輝（27）。同誌によれば、三山と花乃は休演日に新宿の高級シティホテルを訪れて密会していたという。

この報道を受け、三山と花乃はそれぞれコメントを発表。双方ともに2人きりの時間を過ごしたことは事実と認めながらも、作品や役柄についての理解を深めるためだったと釈明した。どちらも一応は、自分たちの行動が“不適切”なものであったとして反省しているようだが、周囲からの反応は冷ややか。とりわけ、“問題児”である三山への風当たりは強い。

「三山さんが“問題児”扱いされるのは、昨年にも女性トラブルがあったからなんです。2025年4月にかつて交際していた女性YouTuberとの間に婚約トラブルがあったと『週刊文春』によって報じられています。記事では、生活費や高級外車など総額約1億円相当の金銭やプレゼントを貢がせていたとも。

同報道によって、5月に発表予定だった女優の趣里さん（35）との結婚が8月にずれ込むことに。9月には第1子の誕生を報告したのですが、この一連の流れに三山さんへの批判が殺到しました」（芸能記者）

まさに舌の根の乾かぬ内に共演女優と“不適切な行動”を取ってしまった三山。ネットでも、

《この歳でこんなんだともう先が見えてるね》

《芸能界から追放待ったナシだな》

《三山さんは仕事がなくなりそう》

《そろそろ干されるわ》

と厳しい指摘が相次いでいる。業界から要注意人物として、“共演NG”のブラックリストに載せられかねないのでは……。

「そんな話はないですね」と明かしたのは、大手芸能事務所の広報担当者だ。

「そもそも三山さんにそこまで仕事がないので、共演NGとする必要がないです。今回、現在公演中の舞台『愛の不時着』で共演する女優と不適切な行動を取ったことで、関係者に多大な迷惑をかけてしまいました。これによって三山さんへのオファーはもっと減ってしまう可能性もあるでしょうね……」（前出・広報担当者）

今後の仕事も“不時着”となりそうだ――。