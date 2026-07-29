西島秀俊、熊本地震の犠牲者に「お悔やみ申し上げます」 主演作イベントで追悼
俳優の西島秀俊が29日、都内で行われた映画『時には懺悔を』（8月28日公開）の完成披露舞台あいさつに出席し、前日に発生した最大震度7を観測する「令和8年熊本地震」に言及し、犠牲者への哀悼と被災者への見舞いの言葉を述べた。
【集合ショット】誇らしげな顔を浮かべ…西島秀俊＆柴咲コウら豪華出演者が集結
主演を務める西島は「この度の熊本地震でお亡くなりになられた方々、謹んでお悔やみ申し上げます。そして被害に遭われた皆様に心からお見舞い申し上げます」とあいさつ。続けて、会場に集まった観客へ「完成披露ということでお集まりいただき、ありがとうございます」と感謝を伝え、頭を下げた。
本作は、『下妻物語』『嫌われ松子の一生』『告白』などで知られる中島哲也監督が、打海文三氏の同名小説（角川文庫／KADOKAWA）を映画化した作品。映像化は不可能ともいわれた原作に、中島監督が18年にわたる構想を経て挑んだ意欲作となる。
物語は、過去に傷を抱えながら生きる大人たちが、1つの“小さな命”との出会いをきっかけに、凍りついていた心を少しずつ揺り動かされていくヒューマンミステリー。重厚なサスペンスと繊細な感情ドラマが交錯する内容で、人間の罪や赦し、再生を描く。
舞台あいさつにはそのほか、黒木華、宮藤官九郎、柴咲コウ、片岡鶴太郎、中島哲也監督が出席した。無事に完成を迎え、西島は「撮影中は素晴らしいキャストの皆さん、スペシャルニーズを持つ子どもたちと、魂を込めて撮影をしていたので、こうやって完成して、皆さんに見ていただけるのはうれしい」と感無量の様子で語っていた。
【集合ショット】誇らしげな顔を浮かべ…西島秀俊＆柴咲コウら豪華出演者が集結
主演を務める西島は「この度の熊本地震でお亡くなりになられた方々、謹んでお悔やみ申し上げます。そして被害に遭われた皆様に心からお見舞い申し上げます」とあいさつ。続けて、会場に集まった観客へ「完成披露ということでお集まりいただき、ありがとうございます」と感謝を伝え、頭を下げた。
物語は、過去に傷を抱えながら生きる大人たちが、1つの“小さな命”との出会いをきっかけに、凍りついていた心を少しずつ揺り動かされていくヒューマンミステリー。重厚なサスペンスと繊細な感情ドラマが交錯する内容で、人間の罪や赦し、再生を描く。
舞台あいさつにはそのほか、黒木華、宮藤官九郎、柴咲コウ、片岡鶴太郎、中島哲也監督が出席した。無事に完成を迎え、西島は「撮影中は素晴らしいキャストの皆さん、スペシャルニーズを持つ子どもたちと、魂を込めて撮影をしていたので、こうやって完成して、皆さんに見ていただけるのはうれしい」と感無量の様子で語っていた。