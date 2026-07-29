熊本県で発生した最大震度7の地震を受け、イオンモール熊本内に展開していた猫カフェ「Cat Cafe MOFF 」を運営する株式会社MOFFは29日、公式サイトを更新。施設内で発生した爆発の影響により、猫が店内に残されていることを報告した上で、救出活動を消防と連携して進めていることを明らかにした。

運営は「この度の地震に伴う『イオンモール熊本店』の被災状況、および皆様が自分の家族のように深く愛し、ご心配くださっている当社の猫たちの現在の状況と救援対応につきまして、ご報告申し上げます」と文書を公開した。

運営会社によると、地震発生直後の28日午後4時27分ごろ、店内にいた利用客とスタッフ、猫の安全を確認した。施設の避難指示に従い、まず利用客を施設外へ避難誘導した。その後、スタッフは店舗に戻り、店内の猫全頭の安全確認と避難準備を進めていたが、午後5時45分ごろに施設内で爆発が発生。緊急避難指示を受け、スタッフも施設外へ退避したという。

爆発後は現場が危険な状況となり、消防の指示で施設内への立ち入りが全面的に禁止されているという。このため、スタッフは退避後、猫たちの姿を直接確認できていない。同社は「猫たちを我が子のように大切に想い、安否を案してくださっている皆様には、多大なご心配とご不安をおかけしておりますことを心よりお詫び申し上げます」とお詫びした。

一方で、消防からは外観などの確認結果として、「店舗が1階にあることから、大きな損壊や店内への深刻な煙の充満は確認されていない」と報告を受けているという。

同社は「現場では引き続き人命救助が最優先で進められておりますが、消防にも店舗内に猫たちが残されていることをご理解いただいており、当社と消防が連携し、猫たちの安否確認および早期救出・搬出に向けた協力体制を整えております」とし、「当社からも必要な情報を随時共有し、立ち入りが可能となり次第、速やかに保護できるよう準備を進めております。大切な家族である猫たちの無事を信じ、全力を尽くしてまいります」と呼びかけた。