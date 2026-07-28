三山凌輝「W不倫疑惑」のウラで気になる妻・趣里との“夫婦の今後”

双方とも子持ちの既婚者

俳優の三山凌輝（27）に持ち上がった“W不倫疑惑”。ミュージカル『愛の不時着』で共演する元宝塚歌劇団花組トップ娘役の女優・花乃まりあ（33）と、深夜に都内のホテルや三山の自宅マンションにあるシアタールームで度々時間を過ごしていたと7月23日発売の『週刊文春』が報じたのだ。

「三山さんのお相手である花乃さんは、‛21年に一般男性と結婚し、現在は2歳の息子の母親でもあります。双方ともに子持ちの既婚者であることから、事実であれば“W不倫”ということになり、世間に大きな衝撃を与えていますね」（女性誌記者）

共演女優との親密関係が報じられるなか、注目されるのが、妻である女優・趣里（35）との“夫婦の今後”。そして義父・水谷豊（74）、義母・伊藤蘭（年齢非公開）という家族との関係性だ。

今回の騒動で、とりわけ世間からの同情を集めている趣里。昨年9月に第一子を出産したばかり。現在は育児と女優業を両立しながら多忙な日々を送っている。

「現在放送中のドラマ『大空港〜GATE24〜』（テレビ朝日系）で、趣里さんは主演を務めており、撮影に備えて6月から子供を連れて里帰りしていた時期がありました。その不在の隙を狙うように、夫が自宅マンションのシアタールームで女性を招き入れていたと報じられたことから、三山さんへの批判の声は高まるばかりです」（スポーツ紙記者）

三山＆趣里夫妻の今後は

この事態に対し、趣里の父でありベテラン俳優の水谷の動向にも関心が寄せられている。

「水谷さんといえば、妻である伊藤蘭さんに対する愛妻家として有名ですし、娘の趣里さんに対する溺愛ぶりでも知られます。過去には近所で有名事件が発生した際、家族の安全を最優先してすぐに一軒家を売却し、セキュリティの高いマンションへ引っ越したという逸話もあるほど。また、不倫問題を犯した俳優を“共演NGにした”というウワサも流れるほど、スキャンダルに対して厳格な姿勢を持つことは、業界内でも有名ですね」（テレビ局関係者）

それだけに、愛娘とその子どもを傷つける形となった今回の騒動に対し、水谷やその周囲が抱く三山への不信感は察するにあまりある。

そんななか、最も気になる三山＆趣里夫妻の今後だが、ある芸能プロ関係者は本サイトの取材に対し、

「趣里さん自身は年下夫である三山の軽率な行動に対して怒りを抱えつつも、どこか諦めにも似た心境で受け止めている部分もあるようですよ。さらに、生まれたばかりの子供の存在も大きい。ですので、今すぐ離婚という話は聞こえてこないですね。一方、父である水谷さんも複雑な思いを抱えていることは間違いないでしょうが、『娘である趣里の気持ち次第』というスタンスみたいですよ」

と話す。

世間を騒がせるW不倫疑惑の渦中で、幼い子供を抱える趣里がどのような決断をくだすのか。今後の夫婦の動向に注目が集まる――。

【YouTube】FRIDAYデジタル『芸能記者チャンネル』では、現役の芸能記者たちが『三山凌輝「W不倫疑惑」現役記者が明かす“真相” 過去のスキャンダルとの「共通点」』と題し、記者だからこそ知る“ドロ沼”の不倫疑惑の舞台裏について徹底深掘りします。また、三山の過去のスキャンダルとの共通点や趣里、水谷豊の意外な反応。さらには文春が三山サイドに放った“衝撃の一文”を解説している。

取材・文：荒木田 範文（FRIDAYデジタル芸能デスク）