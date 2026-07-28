92歳・黒柳徹子、若さの秘けつ問われ“3文字”で回答 辺見えみり「元気すぎて…恐怖です（笑）」
テレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1:00）が28日放送され、司会の黒柳徹子（92）が、若さの秘けつを明かした。
【写真】2人ともすてきな笑顔…92歳・黒柳徹子＆50歳・辺見えみりの2ショット
この日はタレントの辺見えみり（49）をゲストに迎えた。4年前に亡くなった辺見の父・西郷輝彦さんの話や、10代のころからの知り合いだという黒柳との昔話などに花を咲かせた。
番組終盤、黒柳が29日から東京・日本橋高島屋S.C.で開催される「徹子の部屋 50周年展 〜愛を込めて〜」の告知をすると、辺見は「（50周年は）同じ（年）ですよ。1976年からやってらっしゃる」と驚き。黒柳が「あなたは今年の12月で50（歳）になる。すごい、50！びっくりする」と言えば、辺見も「時が流れるのが早すぎて。怖いですね」と時の流れの速さに驚き。黒柳は、「あなたに会った時から考えるとあっという間に50かと思いますよね」と、幼いころから知っている辺見の成長にしみじみ。
辺見は「徹子さんが変わらない感じってなんなのかなって。変わったっておっしゃいますけど…、元気すぎて…恐怖です（笑）」「どうしてそんなお若くいられるんですか？」と率直な質問をぶつけると、黒柳は「仕事。やっぱり仕事してるからだと思いますよね」と断言。「だって、仕事は行かなきゃならないじゃない。朝になったら」と説明すると、辺見も「やっぱりそこ（仕事）ですか」と納得していた。
【写真】2人ともすてきな笑顔…92歳・黒柳徹子＆50歳・辺見えみりの2ショット
この日はタレントの辺見えみり（49）をゲストに迎えた。4年前に亡くなった辺見の父・西郷輝彦さんの話や、10代のころからの知り合いだという黒柳との昔話などに花を咲かせた。
番組終盤、黒柳が29日から東京・日本橋高島屋S.C.で開催される「徹子の部屋 50周年展 〜愛を込めて〜」の告知をすると、辺見は「（50周年は）同じ（年）ですよ。1976年からやってらっしゃる」と驚き。黒柳が「あなたは今年の12月で50（歳）になる。すごい、50！びっくりする」と言えば、辺見も「時が流れるのが早すぎて。怖いですね」と時の流れの速さに驚き。黒柳は、「あなたに会った時から考えるとあっという間に50かと思いますよね」と、幼いころから知っている辺見の成長にしみじみ。