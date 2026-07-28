B＆ZAI・稲葉通陽＆今野大輝ダブル主演！ 岩崎う大作・演出『ぼくのドラゴンがごはんを食べない!!』上演決定
B＆ZAIの稲葉通陽と今野大輝がダブル主演を務める舞台『ぼくのドラゴンがごはんを食べない!!』が、11月より東京と大阪で上演されることが発表された。劇団かもめんたる主宰の岩崎う大が作・演出を務めるファンタジーコメディ。
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本作は劇団かもめんたるを主宰する岩崎う大によるオリジナル作品。2020年に劇団かもめんたる第8回公演『GOOD PETS FOR THE GOD』で第64回岸田國士戯曲賞候補、21年に第9回公演『君とならどんな夕暮れも怖くない』で第65回同賞候補に2年連続で選出されるなど、劇作家としても確かな評価を築いてきた岩崎が新たな物語を紡ぐ。
岩崎自身が飼育している爬虫類が餌を食べなくなった際に、その命を守るために試行錯誤した実体験から着想を得た本作。岩崎が得意とする笑いと不気味さの融合に加えて、少年たちの友情や命の循環を主題としたファンタジーコメディが誕生。ドラゴンが登場するファンタジーな世界観を軸に、命と向き合う少年たちが、人生で誰しもが直面する“自分らしい生き方は何か”を模索する姿を描く。
ドラゴン農家の息子で心優しい少年ツーニョを演じるのは、本作が舞台初主演となる稲葉通陽。卓越した音楽性と身体能力を持つ稲葉が、自分の在り方に迷うツーニョの心の変化をいかに繊細に表現するのか、期待が高まる。
ドラゴンコーディネーターとしてドラゴン農家を訪れる、クールでミステリアスな少年アルトイを演じるのは、主演ドラマや映画への出演が続き映像作品でも活躍の場を広げる今野大輝。自然体な演技に定評がありながら確かな存在感を示す今野の魅力が本作でも最大限に引き出されそうだ。
B＆ZAI として日本武道館公演を成功させグループとしても躍進を続ける稲葉と今野。互いに信頼を寄せ合う二人の掛け合いにも注目だ。
舞台初主演に稲葉は「今回演じさせていただくツーニョは自然や動物を愛していて、とてもピュアで優しい性格の少年だと初めて物語を読んだ時に感じました。僕自身、自然や動物が好きでどこか共通している部分もあると感じたのでそこも大切にしつつ、ツーニョという人物を皆様にお届けできたらと思っております」と意気込みを語り、「世界観が独特でとても不思議で楽しい物語を、岩崎う大さんの紡ぐ言葉で、これから稽古をして生まれるテンポに乗せてお届けできることをとても楽しみにしています」とコメント。
一方の今野は「タイトルを初めて聞いた時は『どんな物語なんだろう？』ととてもワクワクしましたが、台本を読んでみると、登場人物それぞれの想いが丁寧に描かれた、とても魅力的な作品でした」と印象を明かし、「ファンタジーの世界観の中にありながら、きっと皆さんにも身近に感じていただけるテーマが詰まっていると思います」と作品をアピールした。
舞台『ぼくのドラゴンがごはんを食べない!!』は、11月5日〜23日東京・東京グローブ座、11月27日〜12月6日大阪・サンケイホールブリーゼにて上演。
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本作は劇団かもめんたるを主宰する岩崎う大によるオリジナル作品。2020年に劇団かもめんたる第8回公演『GOOD PETS FOR THE GOD』で第64回岸田國士戯曲賞候補、21年に第9回公演『君とならどんな夕暮れも怖くない』で第65回同賞候補に2年連続で選出されるなど、劇作家としても確かな評価を築いてきた岩崎が新たな物語を紡ぐ。
ドラゴン農家の息子で心優しい少年ツーニョを演じるのは、本作が舞台初主演となる稲葉通陽。卓越した音楽性と身体能力を持つ稲葉が、自分の在り方に迷うツーニョの心の変化をいかに繊細に表現するのか、期待が高まる。
ドラゴンコーディネーターとしてドラゴン農家を訪れる、クールでミステリアスな少年アルトイを演じるのは、主演ドラマや映画への出演が続き映像作品でも活躍の場を広げる今野大輝。自然体な演技に定評がありながら確かな存在感を示す今野の魅力が本作でも最大限に引き出されそうだ。
B＆ZAI として日本武道館公演を成功させグループとしても躍進を続ける稲葉と今野。互いに信頼を寄せ合う二人の掛け合いにも注目だ。
舞台初主演に稲葉は「今回演じさせていただくツーニョは自然や動物を愛していて、とてもピュアで優しい性格の少年だと初めて物語を読んだ時に感じました。僕自身、自然や動物が好きでどこか共通している部分もあると感じたのでそこも大切にしつつ、ツーニョという人物を皆様にお届けできたらと思っております」と意気込みを語り、「世界観が独特でとても不思議で楽しい物語を、岩崎う大さんの紡ぐ言葉で、これから稽古をして生まれるテンポに乗せてお届けできることをとても楽しみにしています」とコメント。
一方の今野は「タイトルを初めて聞いた時は『どんな物語なんだろう？』ととてもワクワクしましたが、台本を読んでみると、登場人物それぞれの想いが丁寧に描かれた、とても魅力的な作品でした」と印象を明かし、「ファンタジーの世界観の中にありながら、きっと皆さんにも身近に感じていただけるテーマが詰まっていると思います」と作品をアピールした。
舞台『ぼくのドラゴンがごはんを食べない!!』は、11月5日〜23日東京・東京グローブ座、11月27日〜12月6日大阪・サンケイホールブリーゼにて上演。