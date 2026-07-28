SNSを通じて知り合った中学3年の女子生徒に性的暴行を加え、その様子をスマートフォンで撮影するなどした疑いで、無職の男が再逮捕されました。

不同意性交などの疑いで逮捕されたのは、大阪市生野区に住む無職で韓国籍の夫唯人（25）容疑者です。

警察によりますと、夫容疑者は今年5月、愛知県内に住む中学3年の女子生徒をSNSを通じて誘い出し、名古屋市内のカラオケ店で性的暴行を加え、その様子をスマートフォンで撮影するなどした疑いが持たれています。

夫容疑者は、LINEの連絡先を交換してやり取りするなかで、「交通費はらうし電車でおいでよ」「俺とする?どこまでできる?」などというメッセージを送り、女子生徒の性的好奇心をあおって誘い出していたとみられるということです。

夫容疑者は、去年12月に兵庫県内の当時小学6年の女子児童に性的暴行を加えるなどした疑いですでに逮捕・起訴されていて、押収した夫容疑者のスマートフォンに今回の動画が残っていたということです。

取り調べに対しては黙秘しているということです。

警察は、夫容疑者がほかにも同様の事件に関与していないかどうか捜査しています。