【40代から急増】話し方の専門家が解説。「言語化できない…」その原因、実はコレです
伝わる話し方の専門家である桐生稔氏が、YouTubeチャンネル「話し方向上委員会_みのちゃんねる」で「『言語化できない…』その原因、実はコレです【40代から急増】」と題した動画を公開した。
動画では、40代から急増する「言いたいことが言葉にならない」という悩みの原因と、それを解消するための具体的なトレーニング方法が解説されている。
桐生氏はまず、40代や50代になって言葉が出てこない原因は、記憶力の衰えではなく「情報量が増えすぎていること」にあると指摘する。
心理学では言葉が喉まで出かかっている状態を「ティップオブタング」と呼ぶが、桐生氏はこの現象をExcelの操作に例えて説明した。
膨大なデータにフィルターをかけると検索に時間がかかるように、知識や経験が増えすぎた結果、適切な言葉を取り出すのに時間がかかっているのだという。
これを解消するためには、言葉を素早く取り出す「瞬発力」を鍛える必要があるとし、3つの実践的なトレーニング方法を提示した。
1つ目は「言葉先行トレーニング」である。「結論から言うと」「なぜならば」「例えば」といった言葉を思考の前に発してしまう手法だ。
言葉を先に出すことで、脳が一貫性の法則に従って無意識に理由や具体例を探し出し、自然と言葉が引き出されるという。
2つ目は「言い換えトレーニング」だ。普段からよく使う「大変」という言葉を「困難」「ハードルが高い」と言い換えたり、「お会いできて嬉しいです」を「光栄です」と言い換えたりする。
同じ言葉ばかり使っていると取り出す速度が遅くなるため、バリエーションを増やして瞬時に出せる状態を作ることが重要だと語る。
3つ目は「即興コメントトレーニング」である。ニュースやラジオを見聞きしながら、コメンテーターになったつもりで「自分ならどう言うか」を即興で発話する。
じっくり考えてから話すのではなく、脊髄反射的に言葉を出す練習を繰り返すことで、出力する速度が格段に上がるのだという。
「頭の中にはすでに情報があるのだから、必要なのは取り出す装置を鍛えることだ」と桐生氏は語る。考えすぎずに反射的に言葉を出す練習を日常に取り入れることで、言葉を瞬時に引き出す瞬発力を身につけることができるという、実践的で知的好奇心を刺激する内容となっている。
動画では、40代から急増する「言いたいことが言葉にならない」という悩みの原因と、それを解消するための具体的なトレーニング方法が解説されている。
桐生氏はまず、40代や50代になって言葉が出てこない原因は、記憶力の衰えではなく「情報量が増えすぎていること」にあると指摘する。
心理学では言葉が喉まで出かかっている状態を「ティップオブタング」と呼ぶが、桐生氏はこの現象をExcelの操作に例えて説明した。
膨大なデータにフィルターをかけると検索に時間がかかるように、知識や経験が増えすぎた結果、適切な言葉を取り出すのに時間がかかっているのだという。
これを解消するためには、言葉を素早く取り出す「瞬発力」を鍛える必要があるとし、3つの実践的なトレーニング方法を提示した。
1つ目は「言葉先行トレーニング」である。「結論から言うと」「なぜならば」「例えば」といった言葉を思考の前に発してしまう手法だ。
言葉を先に出すことで、脳が一貫性の法則に従って無意識に理由や具体例を探し出し、自然と言葉が引き出されるという。
2つ目は「言い換えトレーニング」だ。普段からよく使う「大変」という言葉を「困難」「ハードルが高い」と言い換えたり、「お会いできて嬉しいです」を「光栄です」と言い換えたりする。
同じ言葉ばかり使っていると取り出す速度が遅くなるため、バリエーションを増やして瞬時に出せる状態を作ることが重要だと語る。
3つ目は「即興コメントトレーニング」である。ニュースやラジオを見聞きしながら、コメンテーターになったつもりで「自分ならどう言うか」を即興で発話する。
じっくり考えてから話すのではなく、脊髄反射的に言葉を出す練習を繰り返すことで、出力する速度が格段に上がるのだという。
「頭の中にはすでに情報があるのだから、必要なのは取り出す装置を鍛えることだ」と桐生氏は語る。考えすぎずに反射的に言葉を出す練習を日常に取り入れることで、言葉を瞬時に引き出す瞬発力を身につけることができるという、実践的で知的好奇心を刺激する内容となっている。
YouTubeの動画内容
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