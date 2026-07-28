次長課長・河本準一、目の不調を報告「黒い斑点が3個ぐらい…」 ファンから心配の声
お笑いコンビ・次長課長の河本準一が28日、自身のXを更新。目の不調を報告し、ファンから心配の声が寄せられている。
【画像】飛蚊症は「急な変化」が重要 眼科が注意呼びかける
河本は「目をつぶってたら、黒い斑点が3個ぐらいずーっと出てくるんやけど、これは何だろうか？1ヶ月前から急に黒い斑点出てきたなぁ。わかる人おる？」と投稿。
これに対して、SNS上では「飛蚊症ではないでしょうか？」「緑内障の可能性もあるかもしれません」「眼科受診されてください！」などといった声が寄せられている。
日本眼科学会のサイトでは「ある日突然に、あるいは、いつの間にか目の前に蚊やゴミのような物が飛んで見えたり、雲のようなものが浮いて見えたり、墨を流したように見えたことがありませんか。これが飛蚊症です」と紹介。「しかし、飛蚊症は、自覚症状が少なく、視力が低下したり痛んだりしないことが多いので、たいしたことはないと、眼科医に受診せずに放っておいたために、網膜剥離や眼底出血などの重大な目の病気を見逃してしまい、失明することがあります。飛蚊症になったら、ぜひ、眼科医の診察を受けることをおすすめします」と呼びかけている。
【画像】飛蚊症は「急な変化」が重要 眼科が注意呼びかける
河本は「目をつぶってたら、黒い斑点が3個ぐらいずーっと出てくるんやけど、これは何だろうか？1ヶ月前から急に黒い斑点出てきたなぁ。わかる人おる？」と投稿。
これに対して、SNS上では「飛蚊症ではないでしょうか？」「緑内障の可能性もあるかもしれません」「眼科受診されてください！」などといった声が寄せられている。