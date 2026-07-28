「引っ越しがめんどくさい」、「新しい環境がめんどくさい」など、様々な場面でめんどくさいと感じる、やらなければと分かっていても最初の一歩が重くて動けない…という方もいらっしゃるのではないでしょうか。精神科医であるゆうきゆう先生は「『めんどくさい』という感情を否定する必要はありません。その感情をうまく使う方法があるからです」と語ります。そこで今回はゆうき先生の著書『めんどくさいは、あっていい。「めんどくさい」を活かす究極の方法』より一部を抜粋してお届けします。

【書影】「めんどくさい」という感情を否定する必要はありません。消さなくていいのです。 その感情をうまく使う方法があるからです。ゆうきゆう『めんどくさいは、あっていい。「めんどくさい」を活かす究極の方法』

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料理や家事をするのがめんどくさい

「料理や家事がめんどくさい」という気持ちも、実は勉強や恋愛とほぼ同じです。多くの人は「ただやりたくないだけでしょ」と思いがちですが、実際はさまざまな要因が絡み合っているんです。

●無意識下にひそむ三つのパターン

まず一つ目のパターン。

「自分が家事や料理をした結果、能力が低いと判断されるのが怖い」という心理です。

特に料理というのは、完成品がそのまま「実力」として評価されますよね。味が微妙だったら「料理ヘタなんだね」。盛りつけが不器用だったら「センスがない」「不器用」。このストレートな評価が怖いわけです。

また女性の場合、まだまだ社会的に「家事が得意であるべき」という価値観を押しつけられやすい部分もあります。

だからこそ、そこを試される場に立つのが本気で怖い。

結果として、脳はこう言います。

「……うん、やめておこう。めんどくさいし」

「家事能力という価値を評価されるのが怖い」が「めんどくさい」にすり替わるわけです。

二つ目、三つ目のパターン

そして二つ目のパターンは、

「やったことがなさすぎて、未知の領域に足を踏み入れるのが怖い」。

経験がなければ、当然スキルもありません。スキルがなければ失敗率も高い。

失敗すれば評価が下がる……その未来予測が一瞬で立ち上がるんです。

料理したことのない男性が突然、「今日の夕飯作って」と言われたら、めんどくさいのは当然です。同じように、赤ちゃんのおむつ替えも、洗濯も、アイロンがけも、洗い物も、やったことがなければ全部「ラスボス」に見えます。

人間は、経験ゼロの領域には本能的にブレーキがかかるので、

「めんどくさい」

「無理」となるわけです。

さらに三つ目のパターン。

これが意外と強く影響します。

「家事をやるということは、相手に『使われる立場』になるのでは？」という恐れです。人間関係の上下関係に敏感な人ほど、こうした「役割を押しつけられる未来」を無意識に予測します。

たとえば妻に、

「お皿洗って」

と言われたとき、夫がめんどくさいと感じる背景には、

「今日洗ったら、明日も頼まれるのでは？」

「これ俺の担当になるのでは？」

「なんか使われる側にならない？」

という「未来の労力の増加」まで一瞬で計算する脳があります。

損得勘定というよりも「自分の立場が下になるのが怖い」という自我の防衛があるんですね。

実際、人によっては、

「やったら最後、便利屋扱いされる……」

という思考を持ってしまうこともあります。その恐れが「めんどくさい」に変換されて表に出てくるわけです。

一人暮らしで家事が「めんどくさい」理由

ただ、誰かに評価されることのない一人暮らしの方も、料理や家事を「めんどくさい」と思うことはありますよね。

それはなぜなのか。



（写真提供：Photo AC）

まずあげられる理由は「純粋にエネルギーが残っていない」ということです。一人暮らしの家事は、誰にも分担できません。

・献立を考える

・買い物をする

・作る

・片づける

すべてを、一人で引き受ける必要があります。しかも、仕事や人づき合いで疲れたあとにです。体力はもちろん、判断力もかなり消耗していますよね。

そんな状態で「何を作るか」「どう家事を進めるか」を考えるのは、思っている以上に負担が大きいものです。

結果、料理そのものよりも「考えること」がめんどくさくなります。

ただの怠けではない

また、一人暮らしは「やらなくても困らない」が成立するというのも理由の一つにあります。家族やパートナーと暮らしていれば、料理や家事は「やらないと誰かが困る」行動になります。でも、一人暮らしでは違います。

・外食してもいい

・コンビニで買って済ませてもいい

・いっそ食べなくてもいい

・洗い物が明日でも誰にも怒られない

自分が我慢したり、負担すればいいだけなので、やらなくてもほかの人への影響はゼロということになります。

まとめると、料理や家事がめんどくさいと感じるときは、このような要因が複雑に絡み合っています。

・失敗して能力を否定されるのが怖い

・やったことがなさすぎるため、未知の領域への恐怖がある

・やることで役割を押しつけられ、支配される未来への恐怖がある

・エネルギー不足

・（一人暮らしの場合）やらなくても他人に迷惑がかからない

いずれもただの怠けではなく、「自分という存在を守ろうとする心理」が発動している結果なんです。

※本稿は、『めんどくさいは、あっていい。「めんどくさい」を活かす究極の方法』（清流出版）の一部を再編集したものです。