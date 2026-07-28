「マイナビオールスターゲーム2026」は、28日に東京ドームで第1戦が開催される。27日には“前夜祭”として都内でトークショーなどが開かれ、2年連続両リーグ最多票のファン投票で選出された阪神・森下翔太外野手（25）らが参加した。前半戦24発はリーグ最多。ホームランダービーの組み合わせも決まり、真夏の祭典を心待ちにした。29日の第2戦は、能登半島地震の復興支援として富山市民球場で行われる。

スターが集う晴れ舞台でも、誰よりも輝こうとする。それが森下翔太という男だ。28日に幕を開ける真夏の祭典。昨年に続く2度目の球宴で、声高らかに「予告ホームラン」だ。

「やっぱりホームランが一番（ファンに）喜んでもらえると思う。ホームランダービーだけじゃなくて、実際の試合でも打てるようにしたいと思う」

前夜祭の位置付けとなったトークショーで、12球団のファンを前にして“弾言”してみせた。レギュラーシーズン前半戦では、昨季のキャリアハイを早々に塗り替える24本塁打を記録。同僚の佐藤輝に2本差をつけ、セ界トップをひた走る。第1戦の舞台となる東京ドームでは今季、打率・333（33打数11安打）、3本塁打。チームの同球場7勝2敗という貯金の荒稼ぎにも大きく貢献している。「東京ドームは、個人的に相性も良い」。背番号1は不敵に笑った。シーズンさながらの快打は、約束されたも同然だ。

背中を押すデータはまだある。全パの第1戦先発は、日本ハム・伊藤。通算の対戦成績は6打数3安打で打率・500と“カモ”にしているのに「困りますね。対策していきたい」と謙遜するのも、自信の裏返し。今年3月の第6回WBCで共闘した通算63勝右腕を撃ち、東京ドームを黄色い歓声で染め上げる。

初出場となった昨年は京セラドーム、横浜での2戦計9打数3安打ながら、放物線は描けなかった。有言実行となれば、球宴初アーチだ。両リーグ最多となる79万498票を獲得し、球団初の2年連続両リーグ最多得票の勲章。その誇りに懸けて、ビッグエッグを彩る豪快な花火を打ち上げるつもりだ。

「普段、ゲームに集中している中で、ファンサービスができてない部分もある。試合以外のところでも、いろんなアクションを起こせればと思っている」

球宴ならではの一案として、“代名詞”でもあるアイブラックシールのファンへの手渡しを挙げた。「オールスター仕様で今回も作ってもらっているので、楽しんでもらえたら」。走攻守、そしてファンサービス。球界屈指の勝負強さを誇るお祭り男の一挙手一投足から目が離せない夜になる。（八木 勇磨）

《球宴弾虎最多は掛布雅之の8本》○…阪神選手の球宴本塁打は昨年第2戦の横浜スタジアムで5回佐藤輝と8回近本がそれぞれソロを記録。現役選手では近本と佐藤輝が通算2本、梅野が1本を打っている。歴代最多は掛布雅之の8本で、田淵幸一、アリアス、金本知憲が3本。バース、岡田彰布、新庄剛志、原口文仁、近本、佐藤輝が2本で続く。