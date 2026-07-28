なぜ物価高のアメリカで日本米が安いのか？日米貿易の複雑な事情と「食料安全保障」という仕組みの罠

アメリカでは「ピザは野菜です」！子供達が犠牲に…。狂った学校給食とヤバすぎる利権争い🍕【アメリカの闇】

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