「意外と知らない」アメリカの借金事情。クレカ負債200兆円の裏にある恐ろしい社会システム
YouTubeチャンネル「パジメ」が「借金まみれのアメリカ人！クレカ借金200兆円！生活できずクレカで生き延びる人々。保有者の半分が借金を抱える【アメリカの闇】」と題した最新動画を公開した。華やかな超大国・アメリカの裏側で、一般市民が直面している「クレジットカード債務」の深刻な実態と、国や大企業が絡む恐るべき搾取の構造を暴いている。
動画によれば、現在アメリカ全体のクレジットカード負債残高はなんと1.25兆ドル（約200兆円）に達しているという。カード保有者の約45%が毎月の全額返済をせず、借金を翌月へ繰り越す生活を送っている。
その平均債務額は約7,800ドル（約120万円）。さらに恐ろしいのは平均21.5%という暴利とも言える高金利で、120万円の借金に対して「利息だけで毎年25万円以上」をむしり取られている計算になるのだ。
これほどの高金利にもかかわらず、なぜアメリカ人はカードを使い続けるのか。米国在住の投稿者は、日本とは異なる「3つの社会的要因」を指摘する。
1つ目は、信用情報を数値化する「クレジットスコア社会」だ。アメリカでは現金主義を貫くと信用データが構築されず、家や車のローン審査で不利になってしまうため、嫌でもカードを使わざるを得ない。
2つ目は「異常なインフレ」。物価高に給料の増加が追いつかず、食料品やガソリンなど日々の生活費すらカードで賄い、未来の自分に支払いを託している状態だ。
そして3つ目が「自己責任すぎる医療費と教育費」。救急車を呼ぶだけで30万円が飛ぶような国で、高額な突発的支出を現金で乗り切るのは到底不可能だという。
さらに深い闇として言及されたのが、「ミニマムペイメント（最低支払額）」のシステムだ。
例えば「月35ドル（約5,500円）の最低額」さえ支払えば延滞扱いにならず、カードは使い続けられる。一見親切に見えるが、実際は元金が全く減らず、利息だけを永遠に払い続ける“雪だるま式の借金地獄”に陥る巧妙な罠なのだ。加えて、昨今は信用情報に載らない「BNPL（後払いサービス）」が台頭し、表には出ない「幻の借金」がさらに膨れ上がっていると警告する。
投稿者は最後に、「国を豊かにするために、国民が借金漬けにされる社会、これがアメリカでございます」と締めくくった。
国民の莫大な借金は金融大企業に莫大な利益をもたらし、それが政治家への献金へと繋がっていく。アメリカの経済成長は、こうした「奴隷労働の固定化」によって維持されているという背筋の凍るような現実。華やかな社会の裏で進行する“終わらない借金地獄”の全貌は、ぜひ動画でチェックしてほしい。
動画によれば、現在アメリカ全体のクレジットカード負債残高はなんと1.25兆ドル（約200兆円）に達しているという。カード保有者の約45%が毎月の全額返済をせず、借金を翌月へ繰り越す生活を送っている。
その平均債務額は約7,800ドル（約120万円）。さらに恐ろしいのは平均21.5%という暴利とも言える高金利で、120万円の借金に対して「利息だけで毎年25万円以上」をむしり取られている計算になるのだ。
これほどの高金利にもかかわらず、なぜアメリカ人はカードを使い続けるのか。米国在住の投稿者は、日本とは異なる「3つの社会的要因」を指摘する。
1つ目は、信用情報を数値化する「クレジットスコア社会」だ。アメリカでは現金主義を貫くと信用データが構築されず、家や車のローン審査で不利になってしまうため、嫌でもカードを使わざるを得ない。
2つ目は「異常なインフレ」。物価高に給料の増加が追いつかず、食料品やガソリンなど日々の生活費すらカードで賄い、未来の自分に支払いを託している状態だ。
そして3つ目が「自己責任すぎる医療費と教育費」。救急車を呼ぶだけで30万円が飛ぶような国で、高額な突発的支出を現金で乗り切るのは到底不可能だという。
さらに深い闇として言及されたのが、「ミニマムペイメント（最低支払額）」のシステムだ。
例えば「月35ドル（約5,500円）の最低額」さえ支払えば延滞扱いにならず、カードは使い続けられる。一見親切に見えるが、実際は元金が全く減らず、利息だけを永遠に払い続ける“雪だるま式の借金地獄”に陥る巧妙な罠なのだ。加えて、昨今は信用情報に載らない「BNPL（後払いサービス）」が台頭し、表には出ない「幻の借金」がさらに膨れ上がっていると警告する。
投稿者は最後に、「国を豊かにするために、国民が借金漬けにされる社会、これがアメリカでございます」と締めくくった。
国民の莫大な借金は金融大企業に莫大な利益をもたらし、それが政治家への献金へと繋がっていく。アメリカの経済成長は、こうした「奴隷労働の固定化」によって維持されているという背筋の凍るような現実。華やかな社会の裏で進行する“終わらない借金地獄”の全貌は、ぜひ動画でチェックしてほしい。
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