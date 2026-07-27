ピザ食べ放題980円が鎌倉パスタで開催中！グルメYouTuber山崎NANAが大絶賛！
人気グルメYouTuberの「山崎NANA」が、「【鎌倉パスタ】980円のピザ食べ放題って実際どうなの？【時間無制限】【大食い】」と題した動画を公開した。和の雰囲気が漂う店内で、名物の生パスタとともに、一部店舗限定で提供されている「焼き立てピザ食べ放題」を堪能し、その魅力を余すところなく伝えている。
動画の冒頭、山崎は堀ごたつ席に着座し、パスタとピザ食べ放題のセットメニューを注文する。メインのパスタには、無料のフィットチーネに変更した「蒸し鶏とグリーンアスパラのレモンクリームソース」を選択。つるつるでもちもちとした生麺の食感や柔らかな蒸し鶏を味わい、「レモンがちょっぴり香るカルボナーラのような味わいがクセになる」と評価した。
そして、今回の目玉であるピザ食べ放題がスタート。王道のマルゲリータ風ピザや、生ハムとまろやかなクリームチーズが相性抜群なピザなど、次々と焼き立ての熱々ピザを頬張っていく。特に印象的なのは、提供スピードの速さと種類の豊富さである。注文からわずか5分程度という「爆速提供」に驚きつつ、期間限定メニューを含めた13種類ものピザから次々とオーダーを重ねる。濃厚な味わいが広がる「ジャーマンポテトピザ」や、たっぷりのコーンとバター醤油が香る甘じょっぱいピザなど、多彩なメニューを幸せそうな表情で堪能する姿が収められている。
終盤には、甘い系ピザの「はちみつピザ」が登場する。熱でとろけたたっぷりの蜂蜜が乗ったピザを切らずにそのまま丸かじりするという豪快な食べっぷりを見せ、「あっさりとしたお上品なはちみつだからたっぷり入っててもクドさがなくて永遠に食べれる」と大絶賛した。
最終的に8枚のピザと生パスタを完食した山崎は、数あるメニューの中から特におすすめのピザとして「ジャーマンポテトピザ」と「はちみつピザ」の2つを挙げた。しょっぱい系と甘い系の両方を存分に楽しめる鎌倉パスタのピザ食べ放題は、時間無制限という圧倒的なコストパフォーマンスも相まって、美味しいピザを心ゆくまで味わいたい人にとって間違いのない選択肢と言えるだろう。
動画の冒頭、山崎は堀ごたつ席に着座し、パスタとピザ食べ放題のセットメニューを注文する。メインのパスタには、無料のフィットチーネに変更した「蒸し鶏とグリーンアスパラのレモンクリームソース」を選択。つるつるでもちもちとした生麺の食感や柔らかな蒸し鶏を味わい、「レモンがちょっぴり香るカルボナーラのような味わいがクセになる」と評価した。
そして、今回の目玉であるピザ食べ放題がスタート。王道のマルゲリータ風ピザや、生ハムとまろやかなクリームチーズが相性抜群なピザなど、次々と焼き立ての熱々ピザを頬張っていく。特に印象的なのは、提供スピードの速さと種類の豊富さである。注文からわずか5分程度という「爆速提供」に驚きつつ、期間限定メニューを含めた13種類ものピザから次々とオーダーを重ねる。濃厚な味わいが広がる「ジャーマンポテトピザ」や、たっぷりのコーンとバター醤油が香る甘じょっぱいピザなど、多彩なメニューを幸せそうな表情で堪能する姿が収められている。
終盤には、甘い系ピザの「はちみつピザ」が登場する。熱でとろけたたっぷりの蜂蜜が乗ったピザを切らずにそのまま丸かじりするという豪快な食べっぷりを見せ、「あっさりとしたお上品なはちみつだからたっぷり入っててもクドさがなくて永遠に食べれる」と大絶賛した。
最終的に8枚のピザと生パスタを完食した山崎は、数あるメニューの中から特におすすめのピザとして「ジャーマンポテトピザ」と「はちみつピザ」の2つを挙げた。しょっぱい系と甘い系の両方を存分に楽しめる鎌倉パスタのピザ食べ放題は、時間無制限という圧倒的なコストパフォーマンスも相まって、美味しいピザを心ゆくまで味わいたい人にとって間違いのない選択肢と言えるだろう。
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