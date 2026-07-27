【速報】台風13号「ドルフィン」が発生 ウェーク島近海で強い勢力に発達へ
27日午後3時ミッドウェー諸島近海で台風13号「ドルフィン」が発生しました。
台風13号「ドルフィン」発生
27日午後3時、ミッドウェー諸島近海で台風13号「ドルフィン」が発生しました。中心気圧は1000hPa、中心付近の最大風速は18m/s、最大瞬間風速は25m/sとなっています。台風13号は今後、発達しながら29日にかけてマーシャル諸島を西よりに進み、暴風域を伴って強い勢力に発達する見込みです。その後、ウェーク島近海で31日には非常に強い勢力となって、8月1日にかけてさらに発達しながら西北西に進む見通しです。その後の進路はまだ定まっていませんが、動向に注意が必要です。
台風の名前
「ドルフィン」は、香港が用意した名前で「白いるか」に由来しています。台風の名前は、「台風委員会」(日本含む14カ国等が加盟)で各加盟国などの提案した名前が、あらかじめ140用意されていて、発生順につけられます。準備された140を繰り返して使用(140番目の次は1番目に戻る)されますが、大きな災害をもたらした台風などがあると、加盟国からの要請によって、その名前を以後の台風では使用しないように別の名前に変更することがあります。