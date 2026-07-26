「セクシー女優をやってるのか」親からの厳しい一言で絶縁…セレブ起業家が父へ送った“5年ぶりのメッセージ”にスタジオ感動
5年間完全に連絡を絶っていた昔のスマートフォンに届いていた衝撃のメッセージ
ABEMAのオリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』の第6話が、25日午後9時より放送され、スーパーセレブの知られざる休日に密着した。
【番組カット】5年ぶりに開いた携帯電話から衝撃のメッセージを発掘
現在、第1子を妊娠中のモデル・藤井サチと、マレーシアで起業家として活躍するうれしのちゃんの初対面がついに実現した。若くしてビジネスの世界に飛び込み、過酷な現実や悔しい思いを経験してきたと語るうれしのちゃん。第2話では、起業やSNSでの発信をめぐって両親と激しく衝突し、「セクシー女優でもやっているのか？」という心ない言葉をぶつけられたことや、現在も続く絶縁状態について告白していた。
そんなうれしのちゃんだったが、藤井からの「完全に疎遠であるより、ゆるく程よい距離感で関わっている方がいい」という自身の経験に基づくアドバイスや、夫の「70歳を超えているし、健康なうちに連絡だけしてみようよ」という言葉に背中を押され、両親へ連絡することを決意。5年間完全に連絡を絶っていた昔のスマートフォンを確認すると、そこには実父ががんで胃を3分の2切除していたという衝撃のメッセージが届いていた。
拒絶されるかもしれないという恐怖と不安で手を震わせながらも、「体調は大丈夫ですか、会いたいです」とメッセージを送信したうれしのちゃん。すると届いたのは、「今引っ越したので住所を送ります。駅に迎えに行きますよ、会いましょう」という、驚くほど柔らかく温かい父親からの返信だった。
予想外の返答に、うれしのちゃんは「ちょっとびっくりしています」と安堵の表情を浮かべた。絶縁状態だった親子の感動的な展開に、スタジオからは「めっちゃ急展開！」、ゲストの森泉も「よかった…」と思わず声をあげた。
本番組は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と陰”に迫る「ABEMA」オリジナルの新作ドキュメンタリーシリーズ。貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入し、一見、完璧に見える人生を送り、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える、人には言えない“秘密”に迫る。
セレブ女子たちを見守るスタジオMCは、タレントの指原莉乃、俳優の満島真之介、グローバルボーイズグループ・JO1の河野純喜、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリの4人が務める。
ABEMAのオリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』の第6話が、25日午後9時より放送され、スーパーセレブの知られざる休日に密着した。
【番組カット】5年ぶりに開いた携帯電話から衝撃のメッセージを発掘
現在、第1子を妊娠中のモデル・藤井サチと、マレーシアで起業家として活躍するうれしのちゃんの初対面がついに実現した。若くしてビジネスの世界に飛び込み、過酷な現実や悔しい思いを経験してきたと語るうれしのちゃん。第2話では、起業やSNSでの発信をめぐって両親と激しく衝突し、「セクシー女優でもやっているのか？」という心ない言葉をぶつけられたことや、現在も続く絶縁状態について告白していた。
拒絶されるかもしれないという恐怖と不安で手を震わせながらも、「体調は大丈夫ですか、会いたいです」とメッセージを送信したうれしのちゃん。すると届いたのは、「今引っ越したので住所を送ります。駅に迎えに行きますよ、会いましょう」という、驚くほど柔らかく温かい父親からの返信だった。
予想外の返答に、うれしのちゃんは「ちょっとびっくりしています」と安堵の表情を浮かべた。絶縁状態だった親子の感動的な展開に、スタジオからは「めっちゃ急展開！」、ゲストの森泉も「よかった…」と思わず声をあげた。
本番組は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と陰”に迫る「ABEMA」オリジナルの新作ドキュメンタリーシリーズ。貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入し、一見、完璧に見える人生を送り、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える、人には言えない“秘密”に迫る。
セレブ女子たちを見守るスタジオMCは、タレントの指原莉乃、俳優の満島真之介、グローバルボーイズグループ・JO1の河野純喜、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリの4人が務める。