京都での滞在はココで決まり！「かなりコスパ良く宿泊できる」1泊4,500円の軽朝食付きホテル
YouTubeチャンネル「ホテル暮らしch」が、「【朝食付き】京都で1泊4,500円で宿泊できた軽朝食が付いているホテルが快適すぎました」と題した動画を公開した。京都駅から徒歩5分という好立地にありながら、1泊4,500円という格安価格で宿泊できる「ホテルエクセレンス 京都駅八条口」を紹介している。
動画では、Yahoo!トラベル経由で予約した禁煙のシングルルームの内部をレポート。部屋の広さは9平米で「一般的な部屋と比べて少し狭めだなという印象」と率直な感想をこぼしつつも、折りたたみ式のサイドテーブルや自由に選べるアメニティなど、宿泊者への配慮に触れている。
また、1階の朝食会場を兼ねたラウンジには11卓のテーブルが設置されており、「個人的には作業スペースとしても捗りました」と評価。さらに、ロビーには珍しい鉄道ジオラマが展示されており、「つい立ち止まって見入ってしまうほどのクオリティでしたね」と紹介した。夕食には、ホテルから徒歩2分の場所にある「天下一品 八条口店」を訪れ、ヤキブタ定食のこってりラーメンを堪能する様子も収められている。
翌朝の無料朝食サービスでは、食パンに加え、マグカップにインスタント麺を入れてお湯を注ぐスタイルのヌードルが提供されており、「朝食にヌードルが付いているのはなかなか珍しいですよね」と伝えている。「かなりコスパ良く宿泊できる日もある」と総括されている通り、立地の良さと充実した設備を兼ね備えつつ価格を抑えた同ホテル。京都観光や出張の滞在先を検討する際、コストパフォーマンスを重視するならば、有力な選択肢の一つになりそうだ。
動画では、Yahoo!トラベル経由で予約した禁煙のシングルルームの内部をレポート。部屋の広さは9平米で「一般的な部屋と比べて少し狭めだなという印象」と率直な感想をこぼしつつも、折りたたみ式のサイドテーブルや自由に選べるアメニティなど、宿泊者への配慮に触れている。
また、1階の朝食会場を兼ねたラウンジには11卓のテーブルが設置されており、「個人的には作業スペースとしても捗りました」と評価。さらに、ロビーには珍しい鉄道ジオラマが展示されており、「つい立ち止まって見入ってしまうほどのクオリティでしたね」と紹介した。夕食には、ホテルから徒歩2分の場所にある「天下一品 八条口店」を訪れ、ヤキブタ定食のこってりラーメンを堪能する様子も収められている。
翌朝の無料朝食サービスでは、食パンに加え、マグカップにインスタント麺を入れてお湯を注ぐスタイルのヌードルが提供されており、「朝食にヌードルが付いているのはなかなか珍しいですよね」と伝えている。「かなりコスパ良く宿泊できる日もある」と総括されている通り、立地の良さと充実した設備を兼ね備えつつ価格を抑えた同ホテル。京都観光や出張の滞在先を検討する際、コストパフォーマンスを重視するならば、有力な選択肢の一つになりそうだ。
YouTubeの動画内容
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