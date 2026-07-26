大阪・日本橋でコスパ最強！朝食付きで1泊5,940円のホテルは絶対泊まるべき神宿だった

大阪でホテルを探すなら見ないと損！1泊5,400円の「和室」ビジホが快適すぎた

1人3,000円台でバストイレ別！大阪観光で絶対に泊まりたいコスパ最強ホテル