「勝造（3歳）自宅警備員。置き配に気が付かず、愕然。ドンマイ」



【写真】「配達員さん、来た！」自宅警備成功の瞬間

そんな一言と共に投稿されたThreadsのポストが大きな反響を呼んでいます。写真に収まっているのは、ペキニーズの男の子「勝造（かつぞう）」くん。玄関の前に置かれた段ボールを凝視しながらぽつんと佇むその姿は、まるで落胆しているかのようです。



今にも「見逃しちゃった…」という呟きが漏れてきそうな哀愁漂うお顔に、9万件を超える“いいね”が寄せられました。リプ欄には「なに？ このかわいい生き物は！」「狛犬みたい」「警備失敗してもかわいい」「何だこの生きるゆるキャラは」「表情が良すぎてたまらん」「アニメに出てきそう」「一応ショック受けてるのかわいい（笑）」など、800件以上の声が届き、大きな盛り上がりを見せています。



配達員さんはどこ…？ 静かにショックを受ける勝造くん

飼い主の、さくちゃん（@saku__chan）さんによると、いつもは玄関で待機している勝造くんですが、この日はうっかり眠ってしまったといいます。



「いつも宅配便が来るのを玄関で待っているのですが、この日は昼寝をしてしまい、夕方に庭遊びへ出ようとしたところ、寝ている間に届いた荷物を発見したようです。一瞬、配達員さんを探すような素振りを見せましたが、すぐにいないと悟ったのか、少し傷ついたような顔をして何かを訴えかけていました」



普段の「自宅警備員」としての様子や、その穏やかな人柄について飼い主さんは次のように明かします。



「だいたい寝ています。配達員さんの姿を見るのが大好きなのですが、置き配だと気がつかないことが多いようです。とてもおとなしく優しい、超平和主義な子です。動作などがすべて少しのんびりしているので、おやつなどは口に咥えているものまで子犬たちに奪われています」



荷物を前に佇む切なげな姿は、そんなおっとりとした優しい性格ゆえの反応だったのかもしれません。任務を果たせずショックを受ける警備員の愛くるしい一幕は、画面越しの多くの人々を温かい気持ちにさせています。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）