元占い師が暴露…急増する“自称占い師”の巧妙な手口。無料のはずがLINEで“特別祈祷50万円”を勧められ…使っていたら「即アウト」な言葉とは
1兆円市場に急成長した占いの裏で、AIを使った“自称占い師”が急増。AIに騙されてLINEへ誘導され、特別祈祷で数十万を毟られる巧妙な手口と、SNSで告発するとさらなるカモにされる冷酷な裏社会の罠に迫る。
◆「令和の占いブーム」にもAIの魔の手が…
コロナ禍以降、孤独や社会不安を背景に1兆円規模まで膨れ上がった占い市場。この「令和の占いブーム」にもAIの魔の手が忍び寄っている。
「SNSには『無料鑑定します』と謳う占い師の投稿があふれていますが、実は鑑定しているのはAI。『有名占い師◯◯風に書いて』と指示すれば、もっともらしい鑑定文が一瞬で出力されてしまう」
そう舞台裏を暴露するのは、元占い師のまねまね氏だ。
「人は『あなたは普段は柔和ですが、重要な場面では意外なほど頑固です』と言われると、思い当たる節を無意識に探し出し、『当たっている！』と思い込んでしまう。心理学でいうバーナム効果です。AIは占いをしているのではなく、このアルゴリズムを学習しているにすぎない。つまり、カモにされているんです」
◆被害をSNSで告発するのは悪手
自称占い師はAIが出力した鑑定文で信頼を形成し、ターゲットをLINEへと巧みに誘い込む。
「そこからは一転、『このままでは運気が落ちる』『今のままでは恋愛がうまくいかない』と不安を徹底的に煽り、除霊や特別祈禱の名目で5万〜50万円を請求。目標額に達したらアカウントごとドロン――これがSNSで見かける“占い”の正体です」
被害に気づいた当事者がSNSで告発するのは悪手だと、まねまね氏は警告する。
「『自分は騙されやすいカモです』と宣言しているようなもの。さらに別の業者に食い物にされるだけです。また、日本には占いへの明確な法規制がなく、投資詐欺や性被害が絡まない限り警察が動くことはまずありません」
◆悪徳業者を見抜く方法は？
では、悪徳業者をどう見抜けばいいのか？
「良心的な占い師は『占い館』などに所属し、SNS上の活動を禁じられていることが多い。そもそもネットで無料鑑定する時点で悪徳業者の可能性を疑うべきです。『オーラ』『除霊』などの単語や、『3年で10万人鑑定』など物理的に不可能な実績を掲げるアカウントは即アウトです」
もちろん、AI占いにも限界はある。
「AIは『占い師風の鑑定文』は出力できても、対話を通じて相談者が本当に求めているものを察する能力はない。しかし将来的にはAIアバターや合成音声を用いた“対面風鑑定”など、手口の巧妙化も懸念されます。心が弱ったときこそ、占いには慎重になるべきです」
「地獄に堕ちる」のは、AIを悪用した“自称占い師”のほうかもしれない。
※2026年7月21・28日合併号より
取材・文／週刊SPA！編集部
―［ワル知恵［AI活用］術］―
◆「令和の占いブーム」にもAIの魔の手が…
コロナ禍以降、孤独や社会不安を背景に1兆円規模まで膨れ上がった占い市場。この「令和の占いブーム」にもAIの魔の手が忍び寄っている。
「SNSには『無料鑑定します』と謳う占い師の投稿があふれていますが、実は鑑定しているのはAI。『有名占い師◯◯風に書いて』と指示すれば、もっともらしい鑑定文が一瞬で出力されてしまう」
「人は『あなたは普段は柔和ですが、重要な場面では意外なほど頑固です』と言われると、思い当たる節を無意識に探し出し、『当たっている！』と思い込んでしまう。心理学でいうバーナム効果です。AIは占いをしているのではなく、このアルゴリズムを学習しているにすぎない。つまり、カモにされているんです」
◆被害をSNSで告発するのは悪手
自称占い師はAIが出力した鑑定文で信頼を形成し、ターゲットをLINEへと巧みに誘い込む。
「そこからは一転、『このままでは運気が落ちる』『今のままでは恋愛がうまくいかない』と不安を徹底的に煽り、除霊や特別祈禱の名目で5万〜50万円を請求。目標額に達したらアカウントごとドロン――これがSNSで見かける“占い”の正体です」
被害に気づいた当事者がSNSで告発するのは悪手だと、まねまね氏は警告する。
「『自分は騙されやすいカモです』と宣言しているようなもの。さらに別の業者に食い物にされるだけです。また、日本には占いへの明確な法規制がなく、投資詐欺や性被害が絡まない限り警察が動くことはまずありません」
◆悪徳業者を見抜く方法は？
では、悪徳業者をどう見抜けばいいのか？
「良心的な占い師は『占い館』などに所属し、SNS上の活動を禁じられていることが多い。そもそもネットで無料鑑定する時点で悪徳業者の可能性を疑うべきです。『オーラ』『除霊』などの単語や、『3年で10万人鑑定』など物理的に不可能な実績を掲げるアカウントは即アウトです」
もちろん、AI占いにも限界はある。
「AIは『占い師風の鑑定文』は出力できても、対話を通じて相談者が本当に求めているものを察する能力はない。しかし将来的にはAIアバターや合成音声を用いた“対面風鑑定”など、手口の巧妙化も懸念されます。心が弱ったときこそ、占いには慎重になるべきです」
「地獄に堕ちる」のは、AIを悪用した“自称占い師”のほうかもしれない。
※2026年7月21・28日合併号より
取材・文／週刊SPA！編集部
―［ワル知恵［AI活用］術］―