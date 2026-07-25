「どストライクすぎる」「歴史的傑作だ」NBAスターとコラボしたバルセロナの新アウェーユニをファン大絶賛！「なんて美しいんだ」「かなりイカしてる」
現地７月24日、ラ・リーガのバルセロナが2026-27シーズンのアウェーユニホームを発表した。
NBAの伝説的スターであるコービー・ブライアント氏とのコラボレーションとなった今回のアウェーユニは黒がベース。裾に向かって紫へと変化するグラデーションのデザインとなっている。
クラブの公式サイトでは次のように紹介されている。
「コービー・ブライアントブランドの美的世界観にインスパイアされたこのキットは、バルセロナとコービー・ブライアントの両方を特徴づける決意と競争心の象徴である黒を基調とし、裾に向かって徐々に紫へと変化するグラデーションを施しています。紫はブライアントのスポーツキャリアと深く結びついた色です。ゴールドのディテールは、大きな挑戦とトロフィーを絶えず追い求める姿勢を反映しており、一連のグラフィック要素には、コービー・ブライアントブランドのアイデンティティへのさりげないオマージュが込められています」
またSNSでこの新アウェーユニが公開されると、「なんて美しいんだ」「どストライクすぎる」「かなりイカしてる」「ベスト」「年々よくなっている」「歴史的傑作だ」「早く着たい」といったコメントが寄せられている。
今夏のプレシーズンマッチ初戦でお披露目されるようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
パリSG、アーセナル、バイエルン…際立つデザインがずらり！ 海外クラブの26-27シーズン新ユニホームギャラリー
NBAの伝説的スターであるコービー・ブライアント氏とのコラボレーションとなった今回のアウェーユニは黒がベース。裾に向かって紫へと変化するグラデーションのデザインとなっている。
クラブの公式サイトでは次のように紹介されている。
「コービー・ブライアントブランドの美的世界観にインスパイアされたこのキットは、バルセロナとコービー・ブライアントの両方を特徴づける決意と競争心の象徴である黒を基調とし、裾に向かって徐々に紫へと変化するグラデーションを施しています。紫はブライアントのスポーツキャリアと深く結びついた色です。ゴールドのディテールは、大きな挑戦とトロフィーを絶えず追い求める姿勢を反映しており、一連のグラフィック要素には、コービー・ブライアントブランドのアイデンティティへのさりげないオマージュが込められています」
またSNSでこの新アウェーユニが公開されると、「なんて美しいんだ」「どストライクすぎる」「かなりイカしてる」「ベスト」「年々よくなっている」「歴史的傑作だ」「早く着たい」といったコメントが寄せられている。
今夏のプレシーズンマッチ初戦でお披露目されるようだ。
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