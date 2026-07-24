2990円の軽い日傘が買い！【ユニクロ】晴雨兼用のベストセラー日傘がシンプルで優秀【使用レビュー】
【ユニクロの日傘】2本目にもおすすめ！ プチプラだけど優秀ですユニクロの2990円の日傘が、機能が高くて優秀でした！ 会社や車に「置き日傘」として追加購入したいときにもおすすめ。ファッションライターが自腹で購入して、実際に使ってよかった点を詳しくレビューします。
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UVカットや遮光率は99％！ 晴雨兼用の日傘が買い
ユニクロの日傘には、今回ご紹介する「UVカットコンパクトアンブレラ／遮熱」（税込2990円）と、「UVカットコンパクトアンブレラ」（税込1990円）の2タイプが販売されています。
写真のように、取っ手のついた収納袋がついているため持ち運びも楽々。晴雨兼用で使える仕様になっており、夏だけでなくオールシーズン使える点も高コスパです。
内側は黒！ 遮熱率45％でより涼しく快適に
遮熱タイプの「UVカットコンパクトアンブレラ」は、写真のように内側が黒になっている点が特徴です。地面や建物からの照り返しを吸収し、傘の内側で顔へ反射してしまうのを軽減する効果があるそう。
また、傘の外側が白やシルバー、淡い色だと、太陽光や熱をしっかりと反射して温度が上がりにくく、涼しく感じられます。
「UVカットコンパクトアンブレラ／遮熱」のカラバリはナチュラル、ブラック、ピンク、ライトブルーの4色。
日傘としては「外側が白系＆内側が黒」の組み合わせがベストということで、今回は白っぽい「ナチュラル」のカラーを購入しました。
ちょうどいいサイズ感！ 240gと軽量なのも使いやすい
傘部分を広げたときの親骨の長さは「55cm」で、折りたたみ傘としては標準サイズ。長傘としては、小学校高学年のキッズ向けとして採用されることもある大きさです。
大人・子ども問わずに使えるサイズ感は、日常使いにぴったりです。
そして重量は240gと軽いのもうれしいポイント！ ストレスなく持てるため、我が家の男子もこれなら面倒くさがらずに使ってくれています。
日傘の中には開け閉めが難しいものもありますが、こちらはあまり力をかけずにさっとたためるつくりになっているので、子どもやお年寄りでも手間取らずに使えそうです。
男女問わず使えるシンプルで高見えするデザイン
こちらの日傘は、誰でも使いやすいシンプルなデザインも魅力です。フェミニンな飾りもついていないため、男性でも使いやすいのが◎。性別や年齢を問わず、通勤や通学にも使える1本です。
ハンドルの部分もシンプルなウッド調デザインで、高級感があります。重たくないので誰でも持ちやすいうえ、ゴムのストラップもついているため持ち運びにも便利です。
もうすでに日傘を持っているという人も多いかと思いますが、プチプラで高機能なので2本目の傘としてもおすすめです。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)