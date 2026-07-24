岩井俊二監督の伝説的傑作『スワロウテイル』が4Kリマスター＆Dolby Atmos化で9月4日公開決定
9月4日より全国公開される『スワロウテイル 4Kリマスター』より、新予告編、新場面写真、岩井俊二監督のコメント映像が一挙解禁。併せて、岩井監督の初期の短編映画『undo』（94）、『PiCNiC』（96）が4Kリマスター化され、9月25日より2本立てで上映されることが決定した。
【動画】『スワロウテイル 4Kリマスター』本予告
当時33歳の若手映像作家だった岩井俊二が、『Love Letter』に続いて世に放った長編映画第2作『スワロウテイル』（1996）。公開から30年を迎える同作が、岩井監督完全監修のもと4Kリマスター化・Dolby Atmos化され、『スワロウテイル 4Kリマスター』として9月4日より全国公開される。
今回解禁された予告編は、本編と同じく岩井監督の監修のもとに制作された、全く新しい4K版新予告。「むかしむかし、“円”が世界で一番強かった頃、その街は移民たちであふれ、移民たちはこう呼んだ。“円都（イェンタウン）”」という印象的なナレーションから幕を開ける。
続いてイェンタウンの娼婦・グリコ（Chara）、名もなき少女・アゲハ（伊藤歩）、上海出身のフェイホン（三上博史）、中国系マフィアの若きボスであるリョウ・リャンキ（江口洋介）、謎めいた男ラン（渡部篤郎）ら、異国の地＝日本の“円都（イェンタウン）”で力強く生き抜く移民たちの姿を、鮮やかによみがえった4Kリマスター映像で、唯一無二の音楽と共に圧倒的な没入感で映し出す。
クライマックスでは、劇中のバンド・YEN TOWN BANDのボーカル＝グリコ役のCharaが歌う名曲「Swallowtail Butterfly 〜あいのうた〜」が響き渡り、作品世界をよりドラマティックに彩る。
あわせて、岩井監督によるコメント映像も到着。約30年の時を経て4Kリマスターとしてスクリーンによみがえった本作への想いや、いま改めて作品と向き合う現在の心境を語ったほか、「一番大変だったのは中国語」と秘話を明かすなど、映像としては初となる貴重映像となっている。
また、7月24日10時よりムビチケ前売券（オンライン）の発売が決定。購入者には、蝶のビジュアルを配置したスマホ用の「スペシャル壁紙」が特典として付与される。
さらに今回、岩井監督の初期の短編映画『undo』（94）、『PiCNiC』（96）が4Kリマスター化され、9月25日より2本立てで全国公開されることが決定。
1994年10月、シネスイッチ銀座にて1週間限定公開されると、レイトショーながら連日長蛇の列となり、95年8月のテアトル新宿でのロードショーでも劇場動員記録を塗り替え、再上映を求める問い合わせが殺到したカルト的傑作『undo』。
そして、1994年の夏に撮影され1996年6月に公開されるまで、その存在が伝説と化していた、後の『スワロウテイル』へとつながる岩井監督×Chara初タッグ作品『PiCNiC』。『スワロウテイル 4K リマスター』の公開から3週間後、岩井監督のフィルモグラフィーにおいて異色の輝きを放つ初期作品2本がスクリーンに帰還する。
岩井監督は「当時、ドラマや映画ではできない、ちょっと変わった企画というお題目の下とにかく自由に、クリエイティブの翼を広げて創作したのが、『undo』と『PiCNiC』でした。改めて見返してみると、ここまでカルト的な作品は、意外とあんまり作ってこなかったなと、もっと作るべきだな、とそんな思いにさせられました」とコメント。
続けて「撮影が16mmで、かつ実験的に増感現像や減感現像を施してもいて、リマスター作業も苦心しましたが、納得できる仕上がりになりました。改めてみなさんの目にどう映るか非常に楽しみです」と自信をにじませた。
映画『スワロウテイル 4Kリマスター』は、9月4日より全国公開。映画『undo 4K リマスター』『PiCNiC 4K リマスター』は9月25日より全国公開（※同時上映）。
【動画】『スワロウテイル 4Kリマスター』本予告
当時33歳の若手映像作家だった岩井俊二が、『Love Letter』に続いて世に放った長編映画第2作『スワロウテイル』（1996）。公開から30年を迎える同作が、岩井監督完全監修のもと4Kリマスター化・Dolby Atmos化され、『スワロウテイル 4Kリマスター』として9月4日より全国公開される。
続いてイェンタウンの娼婦・グリコ（Chara）、名もなき少女・アゲハ（伊藤歩）、上海出身のフェイホン（三上博史）、中国系マフィアの若きボスであるリョウ・リャンキ（江口洋介）、謎めいた男ラン（渡部篤郎）ら、異国の地＝日本の“円都（イェンタウン）”で力強く生き抜く移民たちの姿を、鮮やかによみがえった4Kリマスター映像で、唯一無二の音楽と共に圧倒的な没入感で映し出す。
クライマックスでは、劇中のバンド・YEN TOWN BANDのボーカル＝グリコ役のCharaが歌う名曲「Swallowtail Butterfly 〜あいのうた〜」が響き渡り、作品世界をよりドラマティックに彩る。
あわせて、岩井監督によるコメント映像も到着。約30年の時を経て4Kリマスターとしてスクリーンによみがえった本作への想いや、いま改めて作品と向き合う現在の心境を語ったほか、「一番大変だったのは中国語」と秘話を明かすなど、映像としては初となる貴重映像となっている。
また、7月24日10時よりムビチケ前売券（オンライン）の発売が決定。購入者には、蝶のビジュアルを配置したスマホ用の「スペシャル壁紙」が特典として付与される。
さらに今回、岩井監督の初期の短編映画『undo』（94）、『PiCNiC』（96）が4Kリマスター化され、9月25日より2本立てで全国公開されることが決定。
1994年10月、シネスイッチ銀座にて1週間限定公開されると、レイトショーながら連日長蛇の列となり、95年8月のテアトル新宿でのロードショーでも劇場動員記録を塗り替え、再上映を求める問い合わせが殺到したカルト的傑作『undo』。
そして、1994年の夏に撮影され1996年6月に公開されるまで、その存在が伝説と化していた、後の『スワロウテイル』へとつながる岩井監督×Chara初タッグ作品『PiCNiC』。『スワロウテイル 4K リマスター』の公開から3週間後、岩井監督のフィルモグラフィーにおいて異色の輝きを放つ初期作品2本がスクリーンに帰還する。
岩井監督は「当時、ドラマや映画ではできない、ちょっと変わった企画というお題目の下とにかく自由に、クリエイティブの翼を広げて創作したのが、『undo』と『PiCNiC』でした。改めて見返してみると、ここまでカルト的な作品は、意外とあんまり作ってこなかったなと、もっと作るべきだな、とそんな思いにさせられました」とコメント。
続けて「撮影が16mmで、かつ実験的に増感現像や減感現像を施してもいて、リマスター作業も苦心しましたが、納得できる仕上がりになりました。改めてみなさんの目にどう映るか非常に楽しみです」と自信をにじませた。
映画『スワロウテイル 4Kリマスター』は、9月4日より全国公開。映画『undo 4K リマスター』『PiCNiC 4K リマスター』は9月25日より全国公開（※同時上映）。