「本当の姉妹だったら良かったのに」浅香唯ら“風間三姉妹”プライベートで遊ぶ姿に反響
女優の浅香唯が23日、自身のInstagramを更新し、往年のテレビドラマ『スケバン刑事3 少女忍法帖伝奇』（フジテレビ系）で共演した大西結花、中村由真との3ショットを公開し、ファンを喜ばせた。
【写真】3人とも今もきれい！ 浅香唯ら「風間三姉妹」の現在の姿
『スケバン刑事3』は、和田慎二氏の人気コミックの実写化第3弾として1986〜87年に放送された人気ドラマ。忍者の末えいであるスケバンの「風間三姉妹」が力を合わせ邪悪な敵の忍者集団と戦うストーリーで、浅香が3代目麻宮サキを名乗る三女・唯を、大西が長女・結花、中村が次女・由真を演じ、社会現象的な人気を博した。
この日、浅香は「三姉妹」「短い時間だったけど、仕事以外で会えたんだ〜」「完全プライベート三姉妹」と、プライベートで大西、中村と遊んだことを報告。「私たち、会うとよく食べるよね〜ピザ 由真にご馳走になっちゃった ありがとう ゆま 」と、ご馳走してくれた中村に感謝。
中村も同日、自身のアカウントで「この間のイベントの日、3人楽屋は別々だし、イベント以外の時間はずっと取材してたし、話す時間が全然なかったんだ。だから今日改めて3人で会ったよ」と明かしている。
浅香は「帰りは深い時間にならないうちに解散して帰路へ 心配性の結花姉ちゃんが、私目的の場所まで連れてってくれたの〜」「ホント助かる〜 ありがとうゆか」と、まさに本当の姉妹のような絆を見せており、浅香も「本当の姉妹だったら良かったのにな〜」と締めくくっている。
コメント欄には往年のファンから「３人とも素敵です」「美人三姉妹」「前世は本当に三姉妹だったのかもですよねー！もう、永遠に三姉妹」「姉妹 スケバン刑事時代も現在も可愛さで」「風間三姉妹がずっと仲良くしてくれるのが、本当に嬉しい」「三姉妹だ〜 え！ホントの姉妹じゃなかったの？笑 関係性がずっと変わらないところが素敵です」といった声が寄せられている。
引用：「浅香唯」Instagram（＠yui_asaka_official）
【写真】3人とも今もきれい！ 浅香唯ら「風間三姉妹」の現在の姿
『スケバン刑事3』は、和田慎二氏の人気コミックの実写化第3弾として1986〜87年に放送された人気ドラマ。忍者の末えいであるスケバンの「風間三姉妹」が力を合わせ邪悪な敵の忍者集団と戦うストーリーで、浅香が3代目麻宮サキを名乗る三女・唯を、大西が長女・結花、中村が次女・由真を演じ、社会現象的な人気を博した。
中村も同日、自身のアカウントで「この間のイベントの日、3人楽屋は別々だし、イベント以外の時間はずっと取材してたし、話す時間が全然なかったんだ。だから今日改めて3人で会ったよ」と明かしている。
浅香は「帰りは深い時間にならないうちに解散して帰路へ 心配性の結花姉ちゃんが、私目的の場所まで連れてってくれたの〜」「ホント助かる〜 ありがとうゆか」と、まさに本当の姉妹のような絆を見せており、浅香も「本当の姉妹だったら良かったのにな〜」と締めくくっている。
コメント欄には往年のファンから「３人とも素敵です」「美人三姉妹」「前世は本当に三姉妹だったのかもですよねー！もう、永遠に三姉妹」「姉妹 スケバン刑事時代も現在も可愛さで」「風間三姉妹がずっと仲良くしてくれるのが、本当に嬉しい」「三姉妹だ〜 え！ホントの姉妹じゃなかったの？笑 関係性がずっと変わらないところが素敵です」といった声が寄せられている。
引用：「浅香唯」Instagram（＠yui_asaka_official）